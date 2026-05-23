Elképesztő: verebek miatt nem adja át az ügyfél autóját a márkakereskedés

Az Olathe Ford Lincoln márkakereskedés egy ügyfele nem tudta átvenni a már kifizetett autóját, és ezúttal nem az eladók hibáztak. Miután ugyanis aláírták az adásvételi szerződést, egy verébpár költözött be a Ford F-250-es pickup jobb első kerékjáratába, ahol gyorsan fészket raktak. Ezt követően az USA-ban érvényben lévő költöző madarakat védő törvény értelmében nem nyúlhattak az autóhoz.

Egy ügyfél eladott autójában rakott fészket egy verébpár, a márkakereskedés csak a költési időszak után tudja átadni a pickupot

Elfogadta a vásárló, hogy egy hónap késéssel adja át a pickupot a márkakereskedés

Szerencsére a pickup vásárlója is megértő volt, és elfogadta, hogy egy hónapos késéssel veheti át új autóját. Május 14-én keltek ki a fiókák, ezt követően nagyjából két héttel repülnek ki a fészekből, tehát valamikor május végén veheti tulajdonba új pickupját az ügyfél.

Az Olathe Ford Lincoln márkakereskedés számára nem ez volt az első állati történet, már több esetben találtak macskákat a járművekben, egy alkalommal egy oposszummamát és hét kicsinyével találták magukat szembe a motorháztetőt felnyitó szerelők.





