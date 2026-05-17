Sokkoló fordulat az autóiparban – kínai kézbe kerülhet a patinás márka

Bár hivatalosan még senki nem beszél felvásárlásról, az elmúlt napok hírei alapján egyre több iparági szereplő tartja elképzelhetőnek, hogy a kínai BYD nem csupán európai gyárakat, hanem akár ikonikus autómárkákat is megszerezhet a nehéz helyzetben lévő Stellantis csoporttól, amelyé a Maserati.

Az olasz luxus-autómárka, a Maserati az utóbbi években nagyon rossz eladási számokat produkál

A Bloomberg információja szerint a BYD tárgyalásokat folytat a Stellantisszal több kihasználatlan európai üzem átvételéről, elsősorban Olaszországban. A kínaiak elsősorban azokat az üzemeket keresik, amelyek jelenleg alacsony kihasználtsággal működnek vagy teljesen kihasználatlanok.

Drámaian estek a Maserati eladásai

A háttérben azonban sokkal nagyobb játszma rajzolódik ki. A Stellantis hónapok óta kétségbeesetten keresi, hogyan menthetné meg veszteséges prémium márkáit, köztük a Maseratit, amelynek eladásai drámaian zuhantak: míg 2017-ben még több mint 50 ezer autót adott el, tavaly már alig 7900-at. A BYD ügyvezető alelnöke, Stella Li korábban a Maseratit „nagyon érdekesnek” nevezte… Közben olyan hírek is felröppentek, hogy a Maserati kínai technológiai együttműködéseket vizsgál, többek között a Huaweijel és a JAC-kal közösen fejlesztett elektromos modellek ügyében.

A több mint 110 éves, családi műhelyként indult Maserati az egyik legismertebb olasz luxusautó-márka, amely az évtizedek során volt már a Citroën, a Fiat és a Ferrari irányítása alatt is, mielőtt a Stellantis része lett. A következő hónapok eldőlhet, hogy a Maserati megőrzi-e olasz identitását – vagy néhány éven belül kínai technológiával, kínai tőkéből és részben kínai irányítás alatt születnek majd a legendás modenai modellek.