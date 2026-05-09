Ez a 10 legmegbízhatóbb autó a garanciaszolgáltató szerint

Az ügyfelek benyújtott számlái alapján állították össze a listát. Óriási a túlsúlya a japán autóknak a megbízható autók között.
A brit Warrantywise garanciaszerződéseket kínál személyautók, könnyű haszonjárművek, elektromos autók és klasszikus járművek számára, amelyek segítik keretek között tartani a fenntartási költségeket. 

Egy koreai kivétellel csak japán autók (egy európai álruhában) vannak a megbízható autók listáján.
Az esztergomi gyártású Suzuki Vitara is felkerült a 10 legmegbízhatóbb autó listájára
A cég 1,6 millió garanciaigény alapján állította össze a megbízhatósági listáját, amelynél az esetek gyakorisága és azok költsége alapján rangsorolták az autókat. A brit adatok alapján ezek a legmegbízhatóbb autók – a magasabb pontszám megbízhatóbb autóra utal.

A karbantartáson felüli szervizlátogatásokról benyújtott számlát árulkdnak a megbízhatóságról

Nem meglepő módon a japán autómárkák dominálnak ezen a listán, az egy szem Peugeot 108-as a lemezek mélyén japán autó, hiszen egy gyártósoron készült anno a Toyota Aygo-val. Utóbbi márka dicséretére legyen mondva nem csak személyautókkal van jelen a listán, de a Hilux pickup is felkerült ide, mert munkaeszközként is kevés meghibásodással lehet használni.

 

 

 

