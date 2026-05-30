Megdőlt a gyorshajtásrekord: ilyen tempóval száguldott az audis!

Május 23-ról 24-ére virradó éjszaka született meg a rekordgyorshajtás Franciaországban. Az A40-es autópályán (Genf és Lyon közelében található) járőröző csendőrök két száguldó autóra lettek figyelmesek, az egyiket 232 km/órás sebességgel mérték be, a másikat 287 km/órával – utóbbi rekord, még nem rögzítettek ilyen mértékű sebességtúllépést. A mérési hibahatár figyelembe vételével egyébként 272 km/órás gyorshajtással vádolták meg az Audi RS3-ast vezetőt.

Börtönbüntetést kockáztatnak Franciaországban a súlyos gyorshajtáson kapott sofőrök

Természetesen mondani se kell, hogy miután utolérték a párost, mindkét autót lefoglalták, a sofőröknek bevonták a jogosítványát. Ezen felül további szankciók is várnak a bűnösökre, Franciaországban 2025. decemberében szigorítottak a büntetési tételeken. Aki legalább 50 km/órával túllépi a megengedett sebességet, azt akár 3750 eurós pénzbüntetésre ítélhetik, amihez még három hónap börtönbüntetés és az autó örökös elvétele is hozzájöhet. Még folyamatban van a jogi eljárás, így nem tudni, pontosan milyen büntetés vár a két most lekapcsolt gyorshajtóra.



