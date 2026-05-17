Megszakad a szív: páratlan autógyűjteményt árvereznek el

Emmanuel Schneider több mint 20 éven át gyűjtötte az első generációs Renault 5-ösöket, minden egyes példányhoz kedves emléke fűződik – mindegyiknek megvan a saját beceneve. Azonban minden jónak vége szakad egyszerű, úgyhogy most az Osenat árverési ház értékesíti a gyűjteményt – 49 darab kisautó, egy Star lakókocsi és pár eredeti alkatrész közül lehet választani.

Mind a 49 darab Renault 5-ösnek megvan a saját neve

Nincs két egyforma Renault 5-ös a kínálatban

Nagyon színes a felhozatal, nem csak a szó szoros értelmében, de állapot tekintetében is. A 200 eurósra becsült leharcolt példányoktól a 4000 eurós egyben lévő darabokig terjed a skála, sajnos az igazán különleges Alpine változatok – legyen szó szívó vagy turbómotoros kivitelről – nincsenek a listán. Az első generációs Renault 5-ösök rajongói szinte szabadon tudnak válogatni külső-belső szín, karosszéria, motor és felszereltség tekintetében: TL, GTL, Super Campus, kézi váltó vagy automata, vinyl-tető vagy tetőablak. Az árverési ház oldalán egyébként az egyszerűség kedvéért a tulajdonos által adott becenevek alapján rendszerezték az egyedülálló Renault 5-gyűjteményt.

