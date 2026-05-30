Nem hiszi el, milyen fura dolgok történnek az autókban!

A Hyundai kutatása szerint az autó nem csak közlekedési eszköz. Ez jelenti számukra a menedéket a hétköznapok során.
Rohanó és digitális üzenetekkel teli világunkban átalakult az autó szerepe, ahogy az a Hyundai brit forgalmazója által megrendelt kutatásból kiderül. Mivel az emberek negyedének (26%) egy nap kevesebb, mint 10 perce jut magára, sokan autójukban látják azt a menedéket, ami otthon vagy a munkahelyükön hiányzik. A válaszadók 82%-a a leparkolt autójában ejtőzik, 49% a célba érkezés (munkahely, otthon) előtt pár percet ül az autójában és elmélkedik, 57% hangosan énekel a zenére, 43% itt nyugszik le a stresszes helyzeteket követően. Az emberek 55% számára az autó az egyetlen lehetőség az egyedüllétre.

Felismerte a Hyundai, hogy az autó sokak számára nem egyszerű közlekedési eszköz, hanem a hétköznapi rohanásban az egyetlen menedék.
Ha már menedék az autó, akkor pihentető masszázzsal lehet fokozni az élményt
Fotó: Jed Leicester/PinPep / Hyundai

A pozitív gyermekkori élmények is hozzájárulnak a menedék érzéséhez

A britek 72%-a nyilatkozott úgy, hogy gyermekkori emlékeiben meghatározó szerepet játszik az autó. Felnőtt korban az emberek 70% értékes együtt töltött családi időnek tartja az autózást, 63% lényegi beszélgetéseket folytat ilyenkor. Az emberek 73% autózott már csak azért, hogy elaludjanak a gyerekei. Meglepő módon a hőkomfort is felkerült a fontos dolgok listájára, az emberek 31%-ának ez az egyetlen lehetősége a légkondicionáló használatára, 25% az ülésfűtés jelentőségét emeli ki. A válaszadók 40%-ának az elektromos autók csendessége megnyugtatóbb, mint a belső égésű motorral szerelt járművek menetzaja.

*** FREE FOR EDITORIAL USE *** Hyundai launches ‘Spa in a Car’ - a one-day Korean wellness pop-up housed inside its all-electric IONIQ 9. Blending K-beauty with Korean-inspired comfort, the immersive experience offers free head, neck and shoulder massages and facial treatments. Step in, recline, relax. Open for one day only at St Martin-in-the-Fields, Trafalgar Square, London, on Thursday 11th June. EDITORIAL USE ONLY. Photo credit: Jed Leicester/PinPep.
Fotó: Jed Leicester/PinPep / Hyundai

Az emberek életében betöltött különleges helyzete miatt a Hyundai brit forgalmazója meghirdette a Spa in a Car pop-up programot, amelynek keretében az Ioniq 9 szabadidő-autóban nyújt koreai masszázst a jelentkezőknek. Az előre meghirdetett helyszínen 20 perces intervallumokban várják a vállalkozó kedvűeket egy ingyenes pihentető masszázsra.

