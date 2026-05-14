Óriási bajban a Mercedes, autók mellett már a kereskedéseit is árulja

Óriási bajban van a német autóipar, s köztük a Mercedes-Benz is, amely most csendben, de látványos tempóban eladja saját autókereskedői hálózatát Németországban. A német sajtó szerint a stuttgarti gyártó már nem akar klasszikus autókereskedőként működni: inkább a gyártásra, a szoftverfejlesztésre és az elektromos átállásra koncentrálna, miközben a szalonokat külső befektetőknek adja át.

A világ legnagyobb Mercedes-Benz szalonja a berlini Salzuferen található, most ezt is eladja az anyacég

A legnagyobb visszhangot a berlini és brandenburgi Mercedes kereskedések eladása váltotta ki. A brit hátterű Global Auto Holdings hét telephelyet vesz át, köztük a legendás berlini Salzuferen működő zászlóshajó-szalont is, amely a világ legnagyobb Mercedes kereskedése. Az üzlet több mint 1100 dolgozót érint a német fővárosban és a mellette fekvő Brandenburgban.

Az összes kereskedést eladja a Mercedes-Benz

A Bild szerint azonban ez csak a kezdet. A lap úgy tudja, a Mercedes hosszabb távon gyakorlatilag teljes németországi saját kereskedőhálózatától megszabadulna. Ez mintegy 80 telephelyet és akár 8000 munkavállalót érinthet. Tavaly több városban – Dortmundban, Mainzban, Lübeckben, Hannoverben – már meg is történtek az eladások. Amúgy a Mercedes kereskedéseinek eladására vonatkozó szándéka 2024 óta ismert. A cég akkori közlése szerint ez körülbelül 8000 embert érintene Németországban.

A munkavállalók tiltakozását követően a Mercedes 2024 nyarán bejelentette, hogy megállapodást kötött a központi üzemi tanáccsal a potenciális vevőknek történő esetleges átadás kulcsfontosságú szempontjairól.

A háttérben komoly gazdasági nyomás áll. A Mercedes profitját az elmúlt években erősen megtépázta a kínai piac lassulása, az elektromos autók körüli árháború és a növekvő verseny. A vállalat ezért minden olyan területen költséget csökkentene, amely nem közvetlenül a fejlesztéshez vagy a gyártáshoz kapcsolódik. A sztori azért nagy ügy Németországban, mert a Mercedes saját kereskedőhálózata évtizedek óta a márka egyik presztízseleme volt, amolyan koronaékszer.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy új irányvonal jön Stuttgartban, olcsóbb Mercedesek jöhetnek. Iparági beszámolók szerint a Mercedes-Benz a jövőben ismét a szélesebb körnek szóló típusokra koncentrál majd.