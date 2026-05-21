Mik ezek a fehér körök a sógoroknál? – ezt egy magyar autós sem érti

Aki mostanában Ausztriában vagy Németország egyes hegyi útjain autózik, könnyen kiszúrhatja a felezővonal mellé festett fehér köröket. A furcsa jelek nem véletlenül kerültek az aszfaltra: ezek nem graffitik, a céljuk az, hogy segítsenek a motorosoknak biztonságos íven bevenni a kanyarokat, főleg a veszélyes balkanyarokat. Ezekben a helyzetekben ugyanis sok motoros túl közel húzódik a szembejövő sávhoz, és akár a teste vagy a feje is átlóghat a másik oldalra – ami végzetes balesethez vezethet.

Sok autós elsőre nem tudja, mit jelentenek ezek a felfestett körök a kanyarokban

Az ötlet Ausztriából származik, ahol már 2016-ban elkezdtek különféle útburkolati jelzésekkel kísérletezni. A tapasztalatok meglepően jók lettek: egyes tesztszakaszokon 42 százalékkal csökkent a személyi sérüléses motorbalesetek száma. A módszer annyira bevált, hogy később Németországban, az Eifel-hegység szerpentinjein is kipróbálták – írja az Auto, Motor und Sport.

Európa autóútjain is megjelenhetnek a fehér körök

A kutatók szerint a fehér körök pszichológiailag is működnek. Az eredmény: lassabb tempó, biztonságosabb ívek és kevesebb baleset. Egy német tesztúton már a motorosok 85 százaléka a kijelölt biztonsági sávban halad. A legérdekesebb az egészben talán az, hogy a megoldás szinte filléres. Egy útszakasz felfestése nagyjából ezer euróba (362 ezer forint) kerül, vagyis töredékébe annak, mint egy komolyabb átépítés vagy új védőkorlát-rendszer. Nem csoda, hogy egyre több helyen figyelik érdeklődve az osztrák mintát. A furcsa fehér körök így könnyen lehet, hogy hamarosan Európa más hegyei között is feltűnnek majd. Akár még nálunk is.

