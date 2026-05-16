Milyen abroncsot válasszunk elektromos autóra? – itt a válasz

Az elektromos autók egyik sajátossága a nagyobb a tömegük. Az akkumulátor miatt egy villanyautó akár több száz kilogrammal nehezebb lehet benzines társánál, ezért kiemelten fontos a megfelelő terhelési indexű abroncs. Ha a gumi nem bírja az autó súlyát, gyorsabban kopik, romolhat a tapadás és a fogyasztás is nőhet.

Fotó: Michael Nguyen/NurPhoto/Getty Images

Ugyanilyen lényeges a gördülési ellenállás: egy jól megválasztott abroncs érezhetően növelheti a hatótávot és csökkentheti az energiafogyasztást.

A modern, úgynevezett EV Ready vagy EV Compatible abroncsok jellemzően csendesebbek, erősebb oldalfallal készülnek, és jobban viselik az azonnali nyomatékot.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden elektromos autóra kizárólag ilyen gumit kell szerelni. A szakértők szerint a legfontosabb továbbra is az, hogy az abroncs megfeleljen a gyártó előírásainak méretben, sebesség- és terhelési indexben – ajánlja a Magyar Gumiabroncs Szövetség.

Vannak, amik nem jók elektromos autóra

Ami viszont nem ajánlott: az olcsó, gyenge minőségű vagy túl alacsony terhelhetőségű gumik használata. Szintén rossz választás lehet a kizárólag alacsony gördülési ellenállásra optimalizált kerék, ha közben romlik a nedves tapadás vagy túl gyors lesz a kopás.

A szakmai tapasztalatok szerint a túl merev szerkezetű, sekély mintázatú abroncsok ugyan javíthatják a hatótávot, de könnyebben csúsznak és hamarabb elkophatnak.

És van még egy tényező, ami minden technológiánál fontosabb: a vezető jobb lába. Az agresszív gyorsítás és a helytelen guminyomás sokkal gyorsabban koptatja az abroncsot, mint maga az elektromos hajtás.

