Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Közel a totális összeomlás Németországban - egész Európa beleremeghet

Rendkívüli

Különleges leletre bukkant egy 8 éves kisfiú a sivatagban – a régészek sem hittek a szemüknek

elektromos autók

Milyen abroncsot válasszunk elektromos autóra? – itt a válasz

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A villanyautók csendesebbek, nehezebbek és azonnal leadják a nyomatékot – ezért az abroncsokkal szemben is más elvárásokat támasztanak. Sokan azt hiszik, hogy az elektromos autók felfalják a gumikat, vagy hogy kizárólag speciális elektromosautó-abroncs használható hozzájuk. Nem feltétlenül kell külön EV-gumi, de nagyon nem mindegy, mit választunk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elektromos autókelektromos autózásmagyar gumiabroncs szövetséggumiautó

Az elektromos autók egyik sajátossága a nagyobb a tömegük. Az akkumulátor miatt egy villanyautó akár több száz kilogrammal nehezebb lehet benzines társánál, ezért kiemelten fontos a megfelelő terhelési indexű abroncs. Ha a gumi nem bírja az autó súlyát, gyorsabban kopik, romolhat a tapadás és a fogyasztás is nőhet.

Az elektromos autókra megfelelő terhelési indexű gumiabroncsot kell tenni
Az elektromos autókra megfelelő terhelési indexű gumiabroncsot kell tenni
Fotó: Michael Nguyen/NurPhoto/Getty Images

Ugyanilyen lényeges a gördülési ellenállás: egy jól megválasztott abroncs érezhetően növelheti a hatótávot és csökkentheti az energiafogyasztást. 

A modern, úgynevezett EV Ready vagy EV Compatible abroncsok jellemzően csendesebbek, erősebb oldalfallal készülnek, és jobban viselik az azonnali nyomatékot. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden elektromos autóra kizárólag ilyen gumit kell szerelni. A szakértők szerint a legfontosabb továbbra is az, hogy az abroncs megfeleljen a gyártó előírásainak méretben, sebesség- és terhelési indexben – ajánlja a Magyar Gumiabroncs Szövetség.

Vannak, amik nem jók elektromos autóra

Ami viszont nem ajánlott: az olcsó, gyenge minőségű vagy túl alacsony terhelhetőségű gumik használata. Szintén rossz választás lehet a kizárólag alacsony gördülési ellenállásra optimalizált kerék, ha közben romlik a nedves tapadás vagy túl gyors lesz a kopás. 

A szakmai tapasztalatok szerint a túl merev szerkezetű, sekély mintázatú abroncsok ugyan javíthatják a hatótávot, de könnyebben csúsznak és hamarabb elkophatnak. 

És van még egy tényező, ami minden technológiánál fontosabb: a vezető jobb lába. Az agresszív gyorsítás és a helytelen guminyomás sokkal gyorsabban koptatja az abroncsot, mint maga az elektromos hajtás.

Az Origo a napokban arról írt, hogy fordulópont előtt az elektromos autózás Magyarországon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!