Sokkoló, mi derült ki a magyar miniszterelnök autójáról

A vegyes flottát az ötvenes években váltották a szovjet forrásból származó reprezentációs autók, a hetvenes években aztán némi nyugati nyitás történt az állami autóknál Magyarországon. A rendszerváltásnál már a Mercedes-Benzek adták a flotta a gerincét.

A magyar állami autók története 20 percben elmesélve

Már negyven éve tart a német prémiummárkák uralma az állami autóknál

Ez nem is változott egészen 2004-ig, amikor Audira váltottak, nemrég pedig egy BMW is megjelent az állami autók között. A hivatalos limuzin mellett mindig is voltak saját használatra szánt járművei a miniszterelnököknek, Orbán Viktor például a világviszonylatban is szerény és visszafogott Volkswagen Multivan-re szavazott – amíg csak elérhető volt, a kézi kapcsolású váltót használta. Magyar Péter egyelőre a korábban használt luxus körülményeket biztosító Škoda Superb-bel közlekedik, reprezentációs célokra a legutóbb beszerzett BMW-t használhatja. Az állami autókról az alábbi videóban lehet többet megtudni:



