Tévedtek a szakértők a vezetés közbeni mobilozással kapcsolatban

Az amerikai IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) intézet legújabb kutatásából kiderült, hogy a szakértők egészen mostanáig tévedtek a vezetés közbeni mobilozással kapcsolatban. Eddig abból indultak ki, hogy kis sebességnél használják telefonjukat az autóvezetők, a valóságban épp ezzel ellentétes módon minél nagyobb a tempó, annál jobban elvonja a figyelmet az okostelefon. A korábban önkéntesek (megfigyelés) segítségével végzett eddigi vizsgálatok jellemzően a városi utakra koncentráltak, gyorsforgalmi utakon nem tudták megfelelően figyelni az okostelefon-használatot – ez most megváltozott azzal, hogy maguk az autóvezetők árulkodnak.

Minél jobban védett egy útvonal és nagyobb rajta a megengedett sebesség, annál gyakrabban nyúlnak mobiljukhoz az autósok

Akkor mobiloznak többet az autóvezetők, ha nincs a figyelmüket igénylő helyzet

Az IIHS ezt a biztosítótársaságok által készített alkalmazások adatainak kiértékelése után derítette ki – az USA-ban olcsóbb biztosítási díjat kapnak azok, akik telepítik a megfelelő alkalmazást, ami a telefon érzékelőit (gyorsulásmérő, stb.) felhasználva figyeli és pontozza a vezetést. A számok alapján minél gyorsabban halad egy autó, annál jobban növekedik a menet közbeni telefonhasználat. Gyorsforgalmi utakon a sebességhatár 5 mérföld/órás (8 km/óra) átlépésével 12%-kal emelkedik a telefonhasználat, normál utakon 5 mérföld/órás gyorshajtásnál 3%-kal nő a telefonhasználat. Minél magasabb sebességhatárral rendelkező útról van szó, annál gyakrabban használják mobiltelefonjukat az autósok. Például a 70 mérföld/órás (112 km/óra) úton 9%-kal nagyobb a mobilhasználat mértéke, mint 55 mérföld/órás (88 km/óra) úton, utóbbi 7%-kal haladja meg a 45-50 mérföld/óra (72-80 km/óra) limittel rendelkező útvonal értékét, ami 3%-kal magasabb a 25-30 mérföld/órás (40-48 km/óra) útvonalak számait.

Az IIHS szakértői szerint minél magasabb egy adott útvonal sebességhatára, annál jobban védett a külső behatások ellen (kereszteződések, gyalogosok), így könnyebben elkalandozik a figyelmük. Ez fontos tanulságot jelent a rendfenntartóknak is, hiszen az eddigi ellenőrző módszerek nem hatásosak, drágák és pontszerűek a személyes megfigyelésre alapozó büntetések, megoldást az autók utasterébe belátó, magasra helyezett kamera-alapú ellenőrzés jelenthet.