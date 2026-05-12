Ezt látni kell! – a horrorbaleset után a közlekedési lámpán kötött ki a sportmotor

A kanadai Surrey és Delta határán található kisvárosban a hétvégén egy autós motorossal ütközött – mindennapi jelenet a világ minden táján, mondhatjuk. Ám ennek a balesetnek a végkimenetele a legkevésbé sem volt átlagos. Ugyanis a horrorbaleset után a közlekedési lámpán kötött ki a sportmotor.

Elképesztő látvány volt a lámpavason lógó motor a baleset után

Fotó: kyoutv

A rendőrség szerint a Suzuki GSX-R típusú motor egy ezüst BMW-vel ütközött össze. A csattanás ereje akkora volt, hogy a motor szó szerint a magasba repült, majd fennakadt a forgalmi lámpa oszlopán – írja a Republic. A környéken tartózkodók először azt sem értették, hol van a másik jármű – csak később vették észre a levegőben himbálódzó motort.

Jubileumi motor repült a magasba

A helyszínen készült fotók és videók villámgyorsan elterjedtek a közösségi médiában. A felvételeken jól látszik az összetört BMW, miközben a tűzoltók és mentők próbálják biztosítani a területet, majd leszedni a motorroncsot a magasból. Többen azt mondták: életükben nem láttak még ehhez hasonló balesetet. Mint kiderült, a motor vezetője súlyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett, kórházba szállították. A BMW sofőrje sértetlenül megúszta az ütközést. A hatóságok egyelőre vizsgálják a pontos körülményeket, de szakértők szerint az elképesztő végkimenetelhez extrém sebesség, különleges becsapódási szög és szerencsétlen időzítés egyaránt kellett. A történet külön érdekessége, hogy a balesetet szenvedett motor egy limitált kiadású Suzuki volt, amelyet a GSX-R sorozat 40 éves jubileumára készítettek.

BREAKING NEWS 🚨🚨



Photos show the motorcycle suspended above the roadway from an overhead traffic signal pole following the crash.



Motorcyclist seriously injured after crash leaves bike dangling from traffic light.



Police say a motorcyclist was taken to hospital with serious… pic.twitter.com/0A3m0pCuMQ — 𝙏𝙤𝙩𝙖𝙡 𝙈𝙤𝙩𝙤𝙧𝙘𝙮𝙘𝙡𝙚™ 🏍 ᵉˢᵗ ¹⁹⁹⁹ (@TotalMotorcycle) May 10, 2026

Az Origo írt arról a balesetről a minap, hogy még járt a motor, amikor rátaláltak a motorbalesetet szenvedett párra. A sofőr életét vesztette, az utasa pedig életveszélyes sérüléseket szenvedett.