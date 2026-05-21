Ezt látni kell! – elképesztő, ahogy ráugrott a suzukis a motorosra – videó

Drámai felvételeket rögzített a térfigyelő kamera tíz nappal ezelőtt Békésen, ahol egy személyautó fékezés nélkül ment neki, vagy inkább ugrott rá az előtte haladó motorosra. A Suzuki sofőrje nagyon elnézte a szituációt, de talán az sem kizárt, hogy ittasan, vagy drogok hatása alatt vezetett. Ráadásul ahelyett, hogy tisztázta volna a helyzetet, meggyőződött volna a motoros állapotáról, gázt adott, és segítségnyújtás, valamint az adatainak hátrahagyása nélkül elhajtott a helyszínről.

A meglepő balesetben a motoros hirtelen azt sem tudta, mi történt vele

Fotó: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrök a térfigyelő kamera felvétele és az összegyűjtött információk alapján tudták, hogy kit kell keresni. A Békéscsabai Rendőrkapitányság felhívást is közzétett azért, hogy mielőbb megtalálják a korábban már a közlekedési szabálytalanságai miatt a járművezetéstől eltiltott 28 éves sarkadi fiatalembert.

A motoros ép bőrrel megúszta

Mint kiderült, a férfi közben elment Békés vármegyéből, de miután több fórumon látta magát, hazatért és önként jelentkezett a Sarkadi Rendőrkapitányságon. A Békéscsabai Rendőrkapitányságon a békési baleset miatt cserbenhagyás és járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűncselekmények gyanúja miatt újabb eljárás indult ellene és a rendőrök őrizetbe vették.

Az elkövető már nincs szabadlábon – nyugtatott meg mindenkit a rendőrség.

A fizika törvényei és a látvány alapján csodával határos, hogy a kétkerekű sofőrje szerencsére karcolások nélkül, ép bőrrel úszta meg az incidenst. Az ügy most büntetőeljárásban folytatódik, a pontos körülményeket a hatóságok vizsgálják.

