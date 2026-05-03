Szörnyű csattanás az Oktogonon: piroson áthajtó autós csapta el a motorost – videó

Motoros és autós találkozása végződött balesettel az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében. A Bpiautosok.hu olvasója a helyszínen csak a csattanást hallotta, a felvételt visszanézve esett le számára, hogy mi történt: az autós áthajtott a piroson.

Ez olyan helyzet, amikor a motorosnak gyakorlatilag nincs ideje reagálni. A lámpás kereszteződésekben a piros jelzés figyelmen kívül hagyása az egyik legveszélyesebb szabályszegés, mert a másik fél joggal számít arra, hogy szabad az útja.

Ezt nem védhette ki a motoros:

A második eset a III. kerületben, a Szentendrei úton történt. Egy motoros előzte a sort, közben találkozott egy balra kanyarodó furgonossal. Súlyos sérülés szerencsére egyik esetben sem történt.