Nem hiányzik valakinek egy 40 milliós Porsche 911 GT3?

Vasárnap este 20:40 után kapta a bejelentést a rendőrség, miszerint az A66-os autópályán a Hanau-Észak lehajtónál balesetet szenvedett egy Porsche 911-es. Mire a járőrök a helyszínre érkeztek, csak a baleset nyomait találták meg, azaz sérült szalagkorlátot, rengeteg apró alkatrészt és folyadékokat. Nem sokkal később a sérült autót pár kilométerrel távolabb megtalálták, a 45-ös főútvonal mellett parkoltak le vele egy mezőre.

A rendőrök kiérkezése előtt távozott a baleset helyszínéről a Porsche 911 GT3 sofőrje, azóta se kereste a méregdrága sportkocsit

Komoly büntetésre számíthat a Porsche 911 GT3 gazdája

Németországban bűncselekménynek számít, ha valaki anélkül hagyja el egy baleset helyszínét, hogy megvárná a rendőrséget. Ilyenkor pénzbüntetés vagy akár 3 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható az elkövetőre, akinek a vezetői engedélyét is bevonják. Megkezdték a nyomozást, nehezíti az adatgyűjtést, hogy szerb rendszámú a fekete Porsche 911 GT3-as. A sérült autót lefoglalták, várják a tulajdonos jelentkezését, akinek aztán a baleset anyagi következményeit (sérült korlát javítása, kármentesítés, autó elszállítása) is viselnie kell. Az illetékes rendőrség 120 000 euróra (kb. 44 millió Ft) becsüli a kár nagyságát, mert a kiszakadt futóműves Porsche 911 GT3 helyreállítása nem lesz olcsó.

