Nem tudta kivárni a Jeep, saját maga buktatta le az új SUV-ot

A modellfrissítéssel párhuzamosan megkezdi világhódító útját a kifejezetten az európai igényekre fejlesztett Jeep Avenger, azaz Dél-Amerikában is elkezdik gyártani a kis méretű SUV-ot. Azonban a gyár meg sem várva a hivatalos leleplezést az új autókkal Rio de Janeiro utcáin parádézott, és semmit se bízott a véletlenre, hiszen a saját közösségi média csatornáján is közreadott képeket az eseményről.

Még be sem mutatták, de álcázás nélkül küldték Rio de Janeiro utcáira a felfrissített Jeep Avenger SUV-ot

Fotó: Jeep

Megkomolyodott a legkisebb Jeep SUV megjelenése

A kis méretű szabadidő-autónál az orr megjelenését szabják át az új Compass-hoz igazodva itt is megjelenik a klasszikus hetes osztású hűtőrács felső peremén végigfutó menetfény-csík, és megjelent egy függőleges elválasztás az első lökhárító sarkánál. A beltér illetve a technika fejlődéséről majd a hivatalos bemutatót követően lesznek információk, de minden bizonnyal nagyobb kapacitású akkumulátorra, erősebb hibridekre számíthatunk a Jeep belépőmodelljénél.