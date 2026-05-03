Nem tudta kivárni a Jeep, saját maga buktatta le az új SUV-ot

Még van pár nap a felfrissített Avenger hivatalos bemutatójáig. Addig is Rio de Janeiro utcáin parádéztak az új SUV-ok.
A modellfrissítéssel párhuzamosan megkezdi világhódító útját a kifejezetten az európai igényekre fejlesztett Jeep Avenger, azaz Dél-Amerikában is elkezdik gyártani a kis méretű SUV-ot. Azonban a gyár meg sem várva a hivatalos leleplezést az új autókkal Rio de Janeiro utcáin parádézott, és semmit se bízott a véletlenre, hiszen a saját közösségi média csatornáján is közreadott képeket az eseményről.

Átrajzolták az orr-részt, frissítik a kis SUV technikáját is.
Még be sem mutatták, de álcázás nélkül küldték Rio de Janeiro utcáira a felfrissített Jeep Avenger SUV-ot
Fotó: Jeep

Megkomolyodott a legkisebb Jeep SUV megjelenése

A kis méretű szabadidő-autónál az orr megjelenését szabják át az új Compass-hoz igazodva itt is megjelenik a klasszikus hetes osztású hűtőrács felső peremén végigfutó menetfény-csík, és megjelent egy függőleges elválasztás az első lökhárító sarkánál. A beltér illetve a technika fejlődéséről majd a hivatalos bemutatót követően lesznek információk, de minden bizonnyal nagyobb kapacitású akkumulátorra, erősebb hibridekre számíthatunk a Jeep belépőmodelljénél.

 

 

 

