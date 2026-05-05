bmw

Nemhogy gépi mosóba, még autókozmetikába sem lehet vinni a BMW 7-est!

Autót lehet kapni a kétszínű fényezés felárából. De igazán az ápolás miatt problémás a kétszínű BMW használata.
Nemrég frissült a BMW csúcsmodellje, a 7-es sorozat elveszítette fizikai kapcsolóit, de a korábbinál sokkal szélesebb körben elérhető kétszínű fényezést kapott. A Dual-Finish elnevezésű extra 16 000 euróba kerül, mert a megvalósítás 75 munkaórát vesz igénybe – ez hatszor hosszabb idő, mint a normál fényezésnél.

75 munkaóra alatt készíti el 20 szakember a BMW Dual-Finish fényezést.
Alul selymesfényű, felül csillogó a Dual-Finish fényezés, amelyet a BMW 2,5 fél év fejlesztőmunkájával készített
Fotó: BMW

A BMW által engedélyezett ápolószereket lehet csak használni

Két és fél évnyi fejlesztőmunka eredményeként a BMW dingolfingi gyárában vezették be az új felületkezelési eljárást, amely 12 munkafolyamatból áll és egy dedikált, 20 fős csapat végzi a munkát. A karosszéria alsó részére selymesfényű, a felső részére fényes színt visznek fel, nem csak a különböző felületeket elválasztó maszkolószalagot viszik fel kézzel, de kézzel csiszolják az egyes rétegek között a fényezést.

 

Apró szépséghiba, hogy a Dual-Finish nevű kétszínű fényezéssel ellátott autókat nemhogy autómosóba nem szabad vinni, azokkal még az autókozmetikák látogatása is tilos. Csak a gyár által biztosított speciális szappan, viasz és rongyok használhatóak a különleges fényezésnél, amelyek beszerezéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia. Eddig legfeljebb az autómosók használata volt tilos a matt BMW-finiseknél, amelyek nem megfelelő gondozás esetén (kézi mosás) kifényesedhetnek.
 

 

