Nemhogy gépi mosóba, még autókozmetikába sem lehet vinni a BMW 7-est!

Nemrég frissült a BMW csúcsmodellje, a 7-es sorozat elveszítette fizikai kapcsolóit, de a korábbinál sokkal szélesebb körben elérhető kétszínű fényezést kapott. A Dual-Finish elnevezésű extra 16 000 euróba kerül, mert a megvalósítás 75 munkaórát vesz igénybe – ez hatszor hosszabb idő, mint a normál fényezésnél.

Alul selymesfényű, felül csillogó a Dual-Finish fényezés, amelyet a BMW 2,5 fél év fejlesztőmunkájával készített

A BMW által engedélyezett ápolószereket lehet csak használni

Két és fél évnyi fejlesztőmunka eredményeként a BMW dingolfingi gyárában vezették be az új felületkezelési eljárást, amely 12 munkafolyamatból áll és egy dedikált, 20 fős csapat végzi a munkát. A karosszéria alsó részére selymesfényű, a felső részére fényes színt visznek fel, nem csak a különböző felületeket elválasztó maszkolószalagot viszik fel kézzel, de kézzel csiszolják az egyes rétegek között a fényezést.

Apró szépséghiba, hogy a Dual-Finish nevű kétszínű fényezéssel ellátott autókat nemhogy autómosóba nem szabad vinni, azokkal még az autókozmetikák látogatása is tilos. Csak a gyár által biztosított speciális szappan, viasz és rongyok használhatóak a különleges fényezésnél, amelyek beszerezéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia. Eddig legfeljebb az autómosók használata volt tilos a matt BMW-finiseknél, amelyek nem megfelelő gondozás esetén (kézi mosás) kifényesedhetnek.

