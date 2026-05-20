Veszélyhelyzetet jelentett be a kormány - sorra kapják a felszólítást az emberek

Hollandiában gyorsabban bővültek az elektromos fogyasztók, mint ahogy az áramellátó rendszert fejlesztették, ezért arrafelé már ma is a terhelési határon üzemel az elektromos hálózat. Már több illetékes áramszolgáltató is figyelmeztette a lakosságot az esetleges áramszünetek miatt. Annak érdekében, hogy az ilyenek a lehető legkevesebb kényelmetlenséget okozzák, nemzeti vészhelyzetként kezelik a jelenséget. Értsd a hálózat túlterhelésének elkerülése érdekében jelzést küldenek az NL-Alert nevű alkalmazáson keresztül, és olyankor kerülni kell minden felesleges energiahasználatot, az elektromos autó töltésétől kezdve a mosógép-használaton át egészen a tévénézésig.

Az állami vészjelző rendszeren kommunikálják az elektromos hálózat csúcs terhelését Hollandiában, olyankor ki kell húzni a konnektorból az elektromos autót

Része lehet a megoldásnak az elektromos autó – de nem egyhamar

Azért választották ezt a drasztikus megoldást, mert nagyon sok helyen már hőszivattyúval oldják meg az ingatlanok fűtését, amelyeknek jellemzően szüksége van az elektromos hálózatra. Még nagyon gyermekcipőben jár az otthoni energiatároló (akkumulátor) használata, sok esetben az otthoni fali töltők se alkalmasak arra, hogy hálózati energiatárolóként használják azok akkumulátorait, mert több évvel ezelőtt telepítették azokat, amikor ez a funkció még nem volt elérhető. A kapacitásbővítéséhez hasonlóan az elektromos autók integrálása az elektromos hálózatba éveket vehet igénybe, szóval egy ideig még arra számíthatnak a Hollandok, hogy fogyasztási csúcsoknál (például kora este) hangosan riasztani kezd majd a telefonjuk.