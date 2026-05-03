Nemzetközi díjat nyert a 80 éves sofőrről szóló rövidfilm

73 országból 513 autós témájú rövidfilm érkezett az idén negyedik alkalommal megrendezett, Dunlop által támogatott International Auto Film Fiesta nevű pályázatra, ezek közül a zsűri a „Goodbye RX-7: Saying Farewell To a Dear Friend” című alkotást ítélte a legjobbnak.

Érzelmes búcsú a jogosítványtól és a szeretett autótól - erről szól a 10 perces rövidfilm

Fotó: Mazda

Érzelmekkel teli az autótól és jogosítványtól való búcsúról szóló rövidfilm

Ebben Naoko Nishimoto történetét ismerjük meg, aki 80 éves korában adta le a jogosítványát, és ekkor a gyárnak ajándékozta utolsó autóját, a 25 évvel korábban újonnan vásárolt Mazda RX-7-es sportkocsit. A 10 percben a hölgy és az autójának utolsó, együtt töltött három napját foglalták össze. A többi díjazott alkotást ezen a weboldalon lehet megnézni.