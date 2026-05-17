Nincs forgalmi, nem működik, mégis 220 milliót ért meg valakinek ez a Porsche

Az Apple Towing Co kifejezetten az USA hatóságai által lefoglalt járművek értékesítésére specializálódott, legutóbb az USA Pénzügyminisztériumától származó 120 járműből álló flottában volt egy 2018-as Porsche 911 GT2 RS is. Utóbbiról sok, de nem valami jó minőségű képet közöltek, és elárulták, hogy csak bikázással indítható és nem veszi a fokozatot. Az önerőből járásképtelen autóért valaki 710 000 dollárt, azaz 220 millió Ft-ot fizetett, miközben a piacon a megkímélt példányokért úgy 600 000 dollárt adnak.

Nem problémamentes a Porsche, de a szuperalacsony futásteljesítmény mindenért kárpótol - reméli a vevő

Fotó: Apple Towing Co

Dolgozni kell a Porsche 911 GT2 RS-en, de még így is nyereséges lehet az üzlet

Mivel hivatalos szervtől származó járműről van szó, nincs elállási jog, a vásárlónak két napon belül fizetnie kell és 10 napon belül el is kell vinnie az autót Houstonból az Apple Towing telephelyéről. Minden bizonnyal úgy számol, hogy a váltóhibát el tudja hárítani, és forgalmit is tud majd intézni az autónak, és még így nyereséggel fogja továbbértékesíteni az elárverezett Porsche 911 GT2 RS-t. Annak van egy egyedülálló tulajdonsága: a futásteljesítménye mindössze 25 mérföld, azaz nyolc év alatt mindössze 40 km-t tett meg. Nem valószínű, hogy használni fogják az épp csak a nullrevízión átesett sportkocsit, az minden bizonnyal egy gyűjteményt gyarapít majd.