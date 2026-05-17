porsche 911 gt2 rs

Nincs forgalmi, nem működik, mégis 220 milliót ért meg valakinek ez a Porsche

Az USA Pénzügyminisztériuma foglalta le a 911 GT2 RS-t. A működésképtelen Porsche valakinek 710 000 dollárt ért meg.
Az Apple Towing Co kifejezetten az USA hatóságai által lefoglalt járművek értékesítésére specializálódott, legutóbb az USA Pénzügyminisztériumától származó 120 járműből álló flottában volt egy 2018-as Porsche 911 GT2 RS is. Utóbbiról sok, de nem valami jó minőségű képet közöltek, és elárulták, hogy csak bikázással indítható és nem veszi a fokozatot. Az önerőből járásképtelen autóért valaki 710 000 dollárt, azaz 220 millió Ft-ot fizetett, miközben a piacon a megkímélt példányokért úgy 600 000 dollárt adnak.

220 millió Ft-nyi dollárt fizettek az önerőből járásképtelen, bikázásra induló Porsche 911 GT2 RS-ért. Nyolc év alatt 40 km-t ment az autó.
Nem problémamentes a Porsche, de a szuperalacsony futásteljesítmény mindenért kárpótol - reméli a vevő
Fotó: Apple Towing Co

Dolgozni kell a Porsche 911 GT2 RS-en, de még így is nyereséges lehet az üzlet

Mivel hivatalos szervtől származó járműről van szó, nincs elállási jog, a vásárlónak két napon belül fizetnie kell és 10 napon belül el is kell vinnie az autót Houstonból az Apple Towing telephelyéről. Minden bizonnyal úgy számol, hogy a váltóhibát el tudja hárítani, és forgalmit is tud majd intézni az autónak, és még így nyereséggel fogja továbbértékesíteni az elárverezett Porsche 911 GT2 RS-t. Annak van egy egyedülálló tulajdonsága: a futásteljesítménye mindössze 25 mérföld, azaz nyolc év alatt mindössze 40 km-t tett meg. Nem valószínű, hogy használni fogják az épp csak a nullrevízión átesett sportkocsit, az minden bizonnyal egy gyűjteményt gyarapít majd.

 

 

 

