Megdöntötték az elsőkerékhajtású autók Nürburgring-körrekordját

Amikor a Honda Civic Type R három évvel ezelőtt beállított az elsőkerékhajtású autók Nürburgring-körrekordját, sokan azt hitték, hogy ez lesz a végső. Akkor sokkal borúsabban látták a forró ferdehátú modellek jövőjét, a fejlesztések leállítását vizionálták. Ma már tudjuk, hogy nem olyan gyors az elektromos átmenet, így a Volkswagen is költött egy keveset a Golf GTI-re – aminek meglett az eredménye.

3 tizedet vert rá a Volkswagen Golf GTI a Honda Nürburgring-rekordjára

Az elsőkerékhajtású Volkswagen Golf GTI Edition 50 7:44.523 alatt ment körbe a 20,832 km-es hosszúságú Nürburgring-Nordschleifén, ezzel 3 tizeddel javította meg a japánok által elért eredményt. A forró ferdehátú fél évszázados évfordulójára készített limitált modell 325 lóerős motorjával 5,3 másodperces 0-100 km/óra sprintre képes, csúcssebessége 270 km/óra, és 15 mm-rel ültetett, áthangolt felfüggesztést kap. A GTI Performance csomag további 5 mm-rel csökkenti a hasmagasságot, sportkipufogót és 19 colos kovácsolt alufelnikre szerelt jól tapadó Bridgestone Potenza Race fél-slick mintázatú abroncsokat kap 235/35 méretben.

