Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Kitalálós

Nem hiszi el, de ez az állat megszólalásig hasonlít egy ismert politikusra – kitalálja, kire?

nürburgring

Telefongyártó készíti a Nürburgring leggyorsabb SUV-ját

42 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Xiaomi YU7 GT lett a Zöld Pokol leggyorsabb SUV-ja. A Nürburgringen kínai pilóta először állított be körrekordot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nürburgringautós hírxiaomi

Kínában május 21-én indul a Xiaomi YU7 GT akkumulátoros-elektromos szabadidő-autó forgalmazása, ezért nagyon összekapták magukat, hogy még ez előtt meglegyen a Nürburgring-körrekord. Az 1000 lóerős rendszerteljesítményű SUV-t a kínai gyártó vezető tesztpilótája, Ren Zhoucan vezette 7:34.931 alatt körbe a versenypályán, ő ezzel első kínaiként lett rekorder a Zöld Pokolban.

Először lett kínai sofőr a Nürburgring-körrekord beállítója.
Track csomaggal lett a Nürburgring leggyorsabb szabadidő-autója a Xiaomi YU7 GT
Fotó: Xiaomi

Már készül a válasszal a Porsche a Nürburgringen

A Xiaomi YU7 GT with Track Package az Audi RS Q8 Performance-tól (7:36.698) vette el a rekordot, azt megelőzően a Porsche Cayenne Turbo GT Coupé volt a leggyorsabb (7:38.925). A Porsche várhatóan még az idén újra a Nürburgringre megy, hiszen a németeknek már 1156 lóerős rendszerteljesítményű elektromos Cayenne-jük is van.
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!