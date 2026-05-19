Telefongyártó készíti a Nürburgring leggyorsabb SUV-ját

Kínában május 21-én indul a Xiaomi YU7 GT akkumulátoros-elektromos szabadidő-autó forgalmazása, ezért nagyon összekapták magukat, hogy még ez előtt meglegyen a Nürburgring-körrekord. Az 1000 lóerős rendszerteljesítményű SUV-t a kínai gyártó vezető tesztpilótája, Ren Zhoucan vezette 7:34.931 alatt körbe a versenypályán, ő ezzel első kínaiként lett rekorder a Zöld Pokolban.

Track csomaggal lett a Nürburgring leggyorsabb szabadidő-autója a Xiaomi YU7 GT

Már készül a válasszal a Porsche a Nürburgringen

A Xiaomi YU7 GT with Track Package az Audi RS Q8 Performance-tól (7:36.698) vette el a rekordot, azt megelőzően a Porsche Cayenne Turbo GT Coupé volt a leggyorsabb (7:38.925). A Porsche várhatóan még az idén újra a Nürburgringre megy, hiszen a németeknek már 1156 lóerős rendszerteljesítményű elektromos Cayenne-jük is van.

