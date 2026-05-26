Ököllel ütötte arcon a biciklis a szabálytalan furgonost!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Tahósággal reagált, majd gyáván elhajtott a hősködő bringás.
A Margit-híd felé araszol az Óbuda irányából érkező forgalom, mikor egy furgonos bevág a zebra előtt megálló autó elé - mindketten az alsó rakpart kanyarodó sávjára pályáztak. Mivel a sor megtorpan, a furgonos elállja a kerékpárosok átkelőjét, amit egy arra tekerő bringás nagyon zokon vett. Mikor a furgon mellé ért, egyszerűen beütött a nyitott ablakon, bosszút állva ezzel az útját keresztező sofőrön.

Utána nem volt ilyen bátor

Ahogy ez megtörtént, kapta a biciklijét és menekülőre fogta a dolgot, nehogy esetleg ökölcsata alakuljon ki közöttük. A furgonos tolatva megpróbálta fellökni a kerékpárost, de az már eliszkolt, mire a megütött sofőr kipattant a vezetőfülkéből. Teátrális mozdulatokkal mutogatta, hogy a térfigyelő rendszer mindent látott - ahogy a mögötte jövő autó kamerája is. Jött ugyanis egy újabb szabálytalanság tőle, amikor a rakpartra besoroló sáv piros jelzésén áthajtott.

