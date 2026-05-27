Micsoda blama: az első nap balesetet szenvedett az önvezető busz

Több hónapos tesztüzemet követően május 25-én indították el élesben a Göteborg környéki közösségi közlekedést lebonyolító Västtrafik által üzemeltetett önvezető buszt. Persze a díjfizető utasokkal együtt is csak tesztüzem zajlik, emberi biztonsági sofőr is van a fedélzeten, illetve csak hétköznap 10-12 óra és 14-16 óra között megy pár kört a jármű.

Az első napon balesetet szenvedett a Västtrafik önvezető busza

Fotó: Västtrafik

Egy villamos találta meg hátulról az önvezető buszt

Ami most egy darabig javítás alatt lesz. Rögtön az első nap balesetet szenvedett a török Karsan által gyártott busz, amelybe hátulról belerohant egy villamos, szerencsére csak anyagi kár történt. Az önvezető autóbusz hátulján svéd nyelvű felirat figyelmezteti a többi járművezetőt, hogy hirtelen fékezésre kell számítani, tartsanak megfelelő követési távolságot, úgy látszik, a kollégákat az ilyen apróságok nem érdeklik...





