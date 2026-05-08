Kínai autót fog árulni az Opel villámos emblémával

A Stellantis segítségével valósítja meg az európai gyártást a Leapmotor, utóbbi a jelenleg rossz kihasználtsággal működő zaragozai Opel-üzemben fogja gyártani modelljeit.

Opel arculat mögé rejtik a Spanyolországban gyártott kínai autót

Az Opel pedig él a lehetőséggel, és a nevére veszi a kínaiak által itt gyártott kompakt elektromos SUV-ot – persze a megjelenést a saját arculatához igazítja, hogy ne lehessen összekeverni a kínai autóval a villámos márkajelzést viselő változatot.

Nem erősítették meg, melyik kínai autót veszi a nevére az Opel – de van egy tuti tippünk

Még nem tudni, melyik Leapmotor-típus alapján készül majd az Opel változat, valószínűleg a Kínában A10 néven árult, Európában B03X tanulmányként mutogatott autó lesz a befutó – méret tekintetében az jól kiegészíti a meglévő Opel kompakt-kínálatot, a B10-es túl közel lenne a Grandlandhoz. A 4,27 méteres szabadidő-autó csomagtartója a padló alatti üreget beleszámolva több mint 600 literes, a hátsó ülése a Honda mágikus üléséhez hasonlóan mozgatható. Kínában 122 lóerős hajtómotorral és két akkumulátorral kínálják az autót, Európában csak a nagyobb, 53 kWh kapacitású változat lesz elérhető 2026 utolsó negyedévében.

