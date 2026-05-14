635 lóerőre húzták a győri öthengeres turbómotort

Az Abt Sportsline tuningcég a Volkswagen konszern partnere, és olyan átalakításokat is kínál, amelyeknél érvényben marad a gyári garancia. Legújabb alkotásuk nem ezek közé tartozik, de nem kell aggódnia a vásárlónak, hiszen a Cupra Formentor VZ5 esetén saját maguk vállalnak garanciát az átalakításra. Nem egyszerűen csak chiptuninggal alakították át a Győrben gyártott öthengeres turbómotor, de nagyobb feltöltőt és saját fejlesztésű víz/metanol befecskendezést is építettek a blokkra. Utóbbi használatakor csökken az égési hőmérséklet, még több levegő (oxigén) és benzin mehet az égéstérbe, így nő a teljesítmény. Már 635 lóerőt tud a 2,5 literes soros öthengeres, ami a szabadidő-autót egészen 300 km/órás tempóra képes felgyorsítani.

Exkluzív megjelenéssel együtt búcsúztatják az öthengeres turbómotort

Az Abt Sportsline a 130 éves fennállását ünnepli a 30 darab különleges Formentorral, amely nem csak légterelőket kap, de a mérnökei kifejezetten ehhez a modellhez hangolták a sportfutóművet a Nürburgringen. Az utastérben több helyen is megjelenik a limitált szériára illetve a 635 lóerős teljesítményre utaló felirat is. A vételárat nem árulták el, csak azt, hogy az exkluzivitás érdekében nem készítenek több példányt – ebben a döntésben azért segített az is, hogy Győrben az Audi Hungaria üzemében jelenlegi formájában felhagynak a soros öthengeres turbómotor gyártásával.