Óvatosan a külföldi autópálya-szakaszokon, terjed az utólagos díjfizetés!

Eddig viszonylag egyszerű dolga volt az autópályán közlekedőknek, hiszen vagy matricát kellett vásárolni, vagy a fizetőkapuknál leróni az úthasználati díjat. Idén már Franciaországban és Olaszországban is találkozni már az ún. Free-Flow rendszerrel egyes autópálya-szakaszokon, amelynél felszámolják a fizetőkapukat, helyette az autó üzemben tartójának záros határidőn belül (üzemeltetőtől függően 3-15 nap) utólagos díjfizetéssel kell kiegyenlítenie a számlát.

Az autós felelőssége a Free-Flow rendszerű autópályán, hogy utólag befizesse az úthasználati díjat

Az autópálya fenntartójának oldalán keresztül kell fizetni

Elektronikusan rögzítik a személyautó rendszámát, abból az egységes nyilvántartás miatt már kiderül minden fontos adat (ülések száma, környezetvédelmi besorolás, satöbbi), ami alapján megállapítják az útdíjat. Ezt rövid időn belül ki kell egyenlíteni, ami elektronikusan is lehetőség van, de például Franciaországban a Nirio üzlethálózatban is elvégezhető ez. Nehezíti az autósok dolgát, hogy nem a teljes hálózatot állították át a Free-Flow rendszerre, hanem csak egyes szakaszokat, tehát az autóvezető felelőssége, hogy figyelje, épp milyen díjfizetési rendszerben közlekedik autójával. A rendszert felkészítették arra, hogy netán bérautó után kell fizetni, ezért be lehet állítani, hogy hány óra hány perctől hány óra hány percig akarja fizetni az ügyfél az útdíjat.

