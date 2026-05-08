Padlógázon vitte az utasait ez a hölgy - videón a majrés utazás

Sokak számára misztikus a motorsport világa, ahol padlógáz-padlófék és gumi tapadása határozza meg a történéseket. Azonban Németh Eszter szeretné a lehető legtöbb emberrel megismertetni ezt a sportot, a következő szezonjára készülve a Szlovákiaringen tartott edzést, amelyre a rajongók mellett a Kisalföld munkatársait is meginvitálta.

Padlógázon is remekül muzsikál a Suzuki Swift, ha Németh Eszter terelgeti

Fotó: Csapó Balázs

Remekül muzsikál padlógázon a Swift

Természetesen nem csak a boxban nézhették meg a Suzuki Swift versenyautót, de egy-egy gyors körre is elmentek.

- A legtöbben előítélettel néznek az autóra. Úgy gondolják, ez csak egy Suzuki, ez a vélemény azonban addig tart, amíg be nem ülnek, és el nem indulunk. Nagyon technikás a szlovákiai pálya, gyors az egyenesekben és fékigényes. De majd úgy is megérzitek - mosolyodott el Eszter.