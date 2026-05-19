Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Nem hiszi el, de ez az állat megszólalásig hasonlít egy ismert politikusra – kitalálja, kire?

A civileket is felháborította Karácsony Gergely abszurd parkolási ötlete

Abszurdnak és életszerűtlennek nevezik az autós érdekvédők azt az új budapesti parkolási rendszert, amely 2026. július 1-jétől gyakorlatilag digitális fizetésre kényszerítené az autósokat. A tiltakozók szerint Karácsony Gergely ötlete, a főváros új parkolási szabályozása nemcsak drágább, hanem igazságtalan és bürokratikus is lenne.
Egyre nagyobb felháborodást vált ki Karácsony Gergely főpolgármester új parkolási koncepciója, amely alapjaiban alakítaná át a budapesti fizetőparkolás rendszerét. A tervezet ellen közösen emelt szót nyílt levélben a Zöldutat a Közlekedőknek, a Városjáró Blog, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület és az Autósok Szövetsége is, amelyek szerint a főváros abszurd irányba tereli a parkolási rendszert.

Karácsony Gergely főpolgármester terve szerint, a nyáron eltűnnek a parkolóórák a fővárosban, és drágulna is a parkolás
Fotó: Shutterstock

A szervezetek legfőbb kifogása, hogy leszerelnék a parkolóautomatákat, s az új modell gyakorlatilag kizárólag digitális fizetési lehetőségekre épülne: mobilalkalmazásra és sms-re. Ez szerintük súlyosan hátrányosan érinti azokat az autósokat, akik nem használnak okostelefont, nem kívánnak digitális alkalmazásokat kezelni, vagy egyszerűen készpénzzel szeretnének fizetni.

Fizessünk, hogy befizethessük a parkolás díját

A tervezet alapján a készpénzes fizetés lehetősége ugyan megmaradna, de csak utólagosan: az autósoknak 24 órán belül személyesen kellene befáradniuk egy kerületi ügyfélszolgálati irodába, ahol kötelezően háromórás parkolási díjat fizettetnének velük – akkor is, ha valójában csak fél órára álltak meg. A tiltakozók szerint ez nem más, mint aránytalan és jogtalan sarcolás. 

Különösen abszurdnak tartják, hogy az ügyfélszolgálati irodák maguk is fizetőövezetben találhatók, vagyis az ügyintézés idejére újabb parkolási díj keletkezhet. Magyarán: azért is fizetni kellene, hogy valaki befizethesse a parkolási díját.

Az autós szervezetek szerint mindez elfogadhatatlan, ezért a rendelet felülvizsgálatát és a módosítások teljes elvetését követelik. Emellett használható, valódi készpénzes fizetési rendszer kidolgozását sürgetik, valamint az óradíjak emelésének visszavonását is. Érvelésük szerint a parkolóautomaták megszüntetésével felszabaduló üzemeltetési költségek önmagukban fedezhetnék a rendszer működtetését, így nincs szükség újabb terhek áthárítására az autósokra.

Az Origo a minap arról írt, hogy a csalók hogyan verhetik majd át hamis QR-kóddal a gyanútlan autósokat. Angliában már megtörtént ez, és sejthető, hogy nálunk is élni fognak ezzel a trükkel a bűnözők.

 

