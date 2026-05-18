Van esélyünk a parkolóórás csalók ellen? – itt a válasz

A napokban számolt be arról az Origo, hogy Karácsony Gergely főpolgármester megszüntetné Budapesten a parkoló-automatákat, s helyettük QR-kódos fizetési rendszert vezetne be. Ennek lényege, hogy az okostelefonnal be kell olvasni a kódot, s a weboldalon vagy egy applikáción keresztül fizethetünk a parkolóórák helyett. Ez elsőre jól hangzik, ám Angliában már komoly csalási hullám és botrány kíséri a hasonló megoldásokat.

A parkoló órákra tett hamis QR-kódos csalások száma három év alatt 14-szeresére nőtt Angliában

Fotó: Facebook/Denbighshire County Council

Az ottani átverés módszere egyszerű, mégis rendkívül hatékony. A bűnözők hamis QR-kód matricákat ragasztanak a parkolóautomatákra vagy információs táblákra, az eredeti kódot eltakarva. Az autós beszkenneli a kódot, majd egy megtévesztően hiteles weboldalra jut, ahol megadja bankkártyaadatait, abban a hitben, hogy a parkolást fizeti ki. Valójában azonban a pénz és az adatok közvetlenül a csalókhoz kerülnek – írja a Daily Mail.

A készpénzes parkolók a legbiztonságosabbak

És most ezt akarja bevezetni Karácsony Gergely Budapesten. De azért van megoldás a problémára. A szakértők szerint a legfontosabb védekezési forma a gyanakvás. Érdemes alaposan megnézni a QR-kódot: ha az csak egy felragasztott matrica, gyűrött, ferdén áll vagy láthatóan rákerült egy másik felületre, jobb nem használni – írja az Auto Express.

Több rendőrségi és fogyasztóvédelmi figyelmeztetés is azt tanácsolja, hogy parkolásnál inkább a hivatalos alkalmazásokat vagy a bankkártyás, készpénzes fizetést válasszuk. Nálunk ugye ezt akarja megszüntetni a főpolgármester…

Fontos az is, hogy a telefon által megnyitott webcímet mindig ellenőrizzük. A csalók gyakran olyan oldalakat készítenek, amelyek szinte tökéletes másolatai az ismert parkolócégek felületeinek, de az internetcímben apró eltérések, elgépelések árulkodhatnak. Ha valaki mégis gyanús oldalon adott meg adatokat, a szakemberek szerint azonnal érdemes letiltatni a bankkártyát és értesíteni a bankot. A „quishing” ugyanis nemcsak egyszeri veszteséget okozhat: a megszerzett adatokkal később újabb visszaélések is történhetnek. A legjobb az lenne, ha maradnának a készpénzes parkolók Budapesten, ugyanis valószínűleg azok a legbiztonságosabbak.