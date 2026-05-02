Sportautók helyett bevásárlókocsik a Porsche-szalonban – már ekkora a baj?

A németországi Regensburg egyik legismertebb Porsche-kereskedése hosszú éveken át a márka presztízsének szimbóluma volt. A modern, üvegfalú épületben a sportautók szinte kiállítási tárgyként sorakoztak, ám a fejlődés végül ezt a helyet is utolérte: a szalon kinőtte korábbi otthonát, és új helyre költözött, az épület pedig üresen maradt. Most azonban új fejezet kezdődik.

Megkezdődött a nagy átalakítás, a regensburgi Porsche Zentrum helyén élelmiszerbolt nyílik

A létesítményt birtokló Jepsen Autogruppe az Edeka élelmiszerlánccal közösen döntött a hasznosításáról: a korábbi luxusautó-bemutatóterem helyén szupermarket nyílik. A döntés nem pusztán üzleti, hanem városfejlesztési szempontból is logikus: a környéken eddig hiányoztak a hasonló boltok, miközben a lakossági igény adott volt – írja az Auto, Motor ind Sport.

Elképesztő váltás a Porsche csodaautók után

Az átalakítás azonban messze nem egyszerű feladat. Egy autószalon infrastruktúrája egészen más, mint egy élelmiszerbolt működéséhez szükséges háttér, így jelentős műszaki és energetikai korszerűsítésre van szükség. A tervek szerint az épületet megújuló energiaforrásokkal látják el, és kifejezetten energiatakarékos üzemeltetésre optimalizálják.

Ha minden a tervek szerint halad, a bevásárlókocsik már 2026 végén elfoglalhatják a helyüket ott, ahol nemrég még menő sportkocsik álltak.

A váltás látványos – de talán éppen ezért pontos lenyomata annak, hogyan alakul át körülöttünk a világ.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy egyre nagyobb bajban a Porsche. A német sportautó-gyártó 60 991 autót értékesített az idei első negyedévben, 15 százalékkal kevesebbet az előző év azonos időszakához képest.