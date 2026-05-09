A Porsche Taycan Turbo GT with Weissach Package tartotta az elektromos autók körrekordját a Nürburgringen, amikor jött a Xiaomi, és 3 másodpercet rávert a német autóra. Persze azok nem hagyták annyiban a dolgot, hanem munkához láttak, és megcsinálták a Porsche Taycan Turbo GT with Manthey Kit autójukat, amellyel saját korábbi idejükhöz képest 12, a kínai versenyzőhöz képest 9 másodpercet javítottak a Nürburgring-köridőn. Utóbbi már azért is nagy szám, mert a Porsche félezer lóerővel kisebb teljesítménnyel bizonyult sokkal fürgébbnek.

993 lóerővel adott 9 másodpercet az 1548 lóerős Xiaominak a Porsche Taycan

Kétharmad teljesítménnyel is jobb a kínai kihívónál a Porsche

A Porsche gyári tesztpilótája, Lars Kern irányításával sikerült megfutni a 6:55.533-as köridőt. Leginkább attól gyorsult fel az autó, hogy az új aerodinamikai csomag háromszor nagyobb leszorító-erőt generál a korábbinál (200 km/órás tempónál 95 kg helyett 310 kg), mindent úgy, hogy közben nem romlott a légellenállás, így 305 km/óráról 310 km/órára emelkedett a csúcssebesség. A rendszerteljesítmény 27 lóerővel növekedett 816 lóerőre azáltal, hogy 1100 A helyett már 1300 A áramerősséggel dolgozik az inverter – Attack-Mode használatakor ehhez 10 másodpercig hozzájön még 177 lóerő. A Xiaomi SU7 Ultra 1548 lóerővel ment a Zöld Pokolba, a Porsche 993 lóerővel verte el. Persze ehhez kellettek a jól tapadó, kifejezetten versenypályára készített Pirelli P ZERO Trofeo RS abroncsok is.

