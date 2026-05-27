Nagy a baj, leáll az egyik Porsche gyártása – mi történhetett?

A híres német sportkocsi-gyártó a pünkösd előtti napoktól több műszakot is törölt a zuffenhauseni gyárban, ahol a Porsche Taycan készül. A vállalat hivatalosan az aktuális rendelésállományhoz igazított termeléssel és karbantartási munkákkal indokolja a lépést, a háttérben azonban egyértelműen a gyengülő eladások állnak.

A Porsche Taycan iránt nagyon megcsappant a kereslet ebben az évben

A Porsche 2026 első negyedévében világszerte mindössze 3420 Taycant adott át, ami 19 százalékos visszaesés az előző évhez képest. Közben a márka teljes globális forgalma is csökkent 15 százalékkal, különösen Kínában zuhant meg a kereslet – írja az Auto, Motor und Sport.

Stratégiát vált a Porsche

Pedig néhány éve még a Taycant ünnepelték a Porsche jövőjének szimbólumaként: villámgyors, technológiailag fejlett és kompromisszummentesen sportos elektromos autónak szánták. A piac azonban azóta sokat változott. Az elektromos modellek iránti kezdeti lelkesedés több országban megtorpant, a vásárlók egy része ismét a hibridek vagy a hagyományos motorok felé fordul. És közben ott van még a kínai piac összeomlása az európai gyártók számára. Az ázsiai országban a helyi márkák felé fordultak a vevők. A Porsche ezért most stratégiát vált. Bár továbbra is fejleszt elektromos modelleket és platformokat, ám a korábban gyorsnak tervezett átállást lassítja. A Cayenne és a Panamera például a következő évtizedben is megmarad belső égésű motorral, sőt egy új, nagy méretű SUV is várható hibrid és benzines változatban.