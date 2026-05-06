Rafinált módszerrel hódíthatják meg Európát a kínai autómárkák

Az európai piacvédő vámok elkerülése végett a BYD azt választotta, hogy autógyárat épít Szegeden, a többi kínai autómárka alternatív megoldást keresett. Az Xpeng a Magna ausztriai gyárában szerelteti össze modelljeit, a Chery a spanyol Ebróval működik együtt. A nemrég hazánkba megérkezett Geely sajtóértesülés szerint a Ford valenciai gyárában veszi meg a jelenleg nem használt gyártósort, ahol saját autóját – az E2-es kisautót – fogja készíteni.

Új módszerrel hódítják meg a kínai autógyárak Európát, nem gyárat, csak szabad kapacitást vesznek

Helyi gyártással akarják erősíteni európai pozícióikat a kínai autómárkák

Hivatalosan egyelőre sem a Ford, sem a Geely nem erősítette meg az értesülést, de pár héten belül várható fejlemény az ügyben. Még az is elképzelhető, hogy a Ford saját autót épít fel a kínai műszaki alapon – hasonló módon, ahogy a Volkswagennel illetve a Renault-val megkötött együttműködései működnek. Német sajtóértesülések szerint a BYD is hasonló konstrukción dolgozik, a Volkswagen által nemrég bezárt drezdai „üveggyárat” akarják átvenni. A telephely egy részén egyetemi központ valósul meg, de még így is marad elég hely az autógyártásra. Németországban várhatóan prémiummodelleket készítenek, a „Made in Germany” járművekkel így közvetlenül a német konkurenciával tudnak versenyezni.

