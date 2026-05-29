Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor súlyos üzenetet küldött a romániai dróntámadás után

Sport

Hivatalos: a Fradi bejelentette az új vezetőedzőt, mindenkit sokkoltak

bajnokok ligája

Figyelem! Rendkívüli dolgot jelentettek be a BL-döntő miatt!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Bajnokok Ligája döntője miatt 5-17 óra között nem közlekedhetnek a nehéz teherjárművek. A rendkívüli kamionstoppal a személyautók haladását próbálják segíteni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bajnokok ligájaautós hírkamionstop

Nem csak a fővárosban okoz fennakadásokat az UEFA Bajnokok Ligája döntője május 30-án szombaton, de az egész országban fokozott járműforgalommal kell számolni, különös tekintettel a bővítés alatt lévő M1-es autópályán. Annak érdekében, hogy a lehető legjobban haladjon személyautó- és buszforgalom, rendkívüli kamionstopot rendeltek el szombatra.

A megnövekedett tranzitforgalom folyamatosságának biztosítása érdekében kell parkolniuk a kamionoknak szombaton.
Rendkívüli kamionstopot rendeltek el szombatra, hogy biztosítsák a folyamatos személyautó- és buszforgalmat
Fotó: Magyar Közút Nonprofit Zrt. – Útdíj Üzletág 

Nincs ideje reagálni a rendkívüli kamionstopra a fuvarozóknak

Május 30-án eredetileg 22 órától indult volna a kamionstop, ami vasárnap 22 óráig tart, ezt most kiegészítették azzal, hogy már hajnali 5-től 17 óráig is állniuk kell a nehéz teherjárműveknek. A hatóságok azt remélik, ennek az intézkedésnek a segítségével sikerül fenntartani a folyamatos forgalmat, és így sikerrel kezelik a nemzetközi sportesemény miatti helyzetet. A fuvarozóknak nem tetszik az intézkedés, mert azt alig 36 órával az életbe lépés előtt hirdették meg, és ilyen gyorsan nem tudnak reagálni arra, ami késésekhez vezet az áruellátásnál.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!