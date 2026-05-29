Figyelem! Rendkívüli dolgot jelentettek be a BL-döntő miatt!

Nem csak a fővárosban okoz fennakadásokat az UEFA Bajnokok Ligája döntője május 30-án szombaton, de az egész országban fokozott járműforgalommal kell számolni, különös tekintettel a bővítés alatt lévő M1-es autópályán. Annak érdekében, hogy a lehető legjobban haladjon személyautó- és buszforgalom, rendkívüli kamionstopot rendeltek el szombatra.

Nincs ideje reagálni a rendkívüli kamionstopra a fuvarozóknak

Május 30-án eredetileg 22 órától indult volna a kamionstop, ami vasárnap 22 óráig tart, ezt most kiegészítették azzal, hogy már hajnali 5-től 17 óráig is állniuk kell a nehéz teherjárműveknek. A hatóságok azt remélik, ennek az intézkedésnek a segítségével sikerül fenntartani a folyamatos forgalmat, és így sikerrel kezelik a nemzetközi sportesemény miatti helyzetet. A fuvarozóknak nem tetszik az intézkedés, mert azt alig 36 órával az életbe lépés előtt hirdették meg, és ilyen gyorsan nem tudnak reagálni arra, ami késésekhez vezet az áruellátásnál.



