Életveszélyes mutatvány az M5-ösön – a rendőrök sem hittek a szemüknek – videó

Szokatlan látvány fogadhatta az autósokat a hétvégén az M5-ös autópályán közlekedőket, amit egy rendőrautó kamerája is rögzített. A nagy sebességgel haladó járművek között ugyanis egy kerékpáros bukkant fel a leállósávban, teljes nyugalommal tekerve a forgalom mellett. A férfit láthatóan az sem zavarta, hogy perceken belül rendőrök érkeztek mögé megkülönböztető jelzéssel – tovább haladt, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne biciklivel közlekedni az autópályán. A jelenetről készült videó gyorsan terjedni kezdett a világhálón. A Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldalára feltett felvételen jól látszik, ahogy az egyenruhások óvatosan követik a bringást, miközben az autók akár 130 km/órás tempóval száguldanak el mellettük.

Rendőrségi akció lett a vége az M5-ösön tekerő biciklis ámokfutásának

Fotó: Facebook/Pest vármegyei rendőrség

A rendőrök biztonságos helyre kísérték a biciklist

A jelenet már-már szürreális: míg a forgalom szinte repül, a kerékpáros legfeljebb 20-25 km/órával halad. Ilyen sebességkülönbségnél egyetlen figyelmetlen mozdulat is tragédiához vezethetett volna. A rendőrök végül biztonságos helyre kísérték a kerékpárost, majd intézkedtek vele szemben. Arról nincs hír, hogy mennyire büntették a felelőtlen férfit, de ilyen helyzetben akár 50 ezer forintos helyszíni bírságot is kiszabhatnak, sőt, szabálysértési eljárás keretében az összeg százezres nagyságrendű is lehet.

A hatóság hangsúlyozta: az autópályán nemcsak tilos, hanem életveszélyes is biciklizni. A KRESZ szerint ugyanis autósztrádára kizárólag olyan gépjármű hajthat fel, amely sík úton képes legalább 60 km/órás sebességgel haladni. Az autópálya a nagy sebesség miatt eleve fokozottan veszélyes terep, ahol a legkisebb rendellenesség is láncreakciót indíthat el.

A mostani történet szerencsére nem végződött tragédiával – inkább egy olyan jelenet lett belőle, amelyen egyszerre lehet hitetlenkedni és borzongani.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy titkos rendőrautóból vadászták a zsaruk a szabályszegőket Budapesten. Az akció során nemcsak gyorshajtókra, de kábítószer birtoklására is fény derült – sőt, volt, aki 70 helyett 145-tel száguldott a Ferihegyi repülőtér felé a rendőrök előtt!