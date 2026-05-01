Ezt nem úszta meg az őrült gyorshajtó

Több mint kétszeres sebességgel száguldott át egy sofőr Salgótarján egyik legforgalmasabb utcáján. A rendőrök mérőműszere 107 km/h-t mutatott ott, ahol legfeljebb 50-nel lehet haladni, így az autós több százezres büntetésre számíthat.
Valószínűleg a hónap gyorshajtóját mértékbe a Nógrád vármegyei rendőrök.

A rendőrök is meglepődtek a gyorshajó sebességén
Fotó: police.hu

Április 27-én kora délután Salgótarjánban, a Füleki úton a rendőrség rutin sebességellenőrzést tartott. Az egyenruhások műszere azonban nem mindennapi értéket rögzített: egy autós 107 kilométer/órával repesztett a lakott területen, több mint kétszeresen túllépve a megengedett 50-es határt – írta a police.hu. A szakemberek szerint ilyenkor már nemcsak a szabályszegő, hanem minden közlekedő komoly veszélybe kerül.

A rendőrök nem adják fel harcot a gyorshajtók ellen

A sofőr tettének következménye sem marad el: 210 ezer forintos bírságra és hat büntetőpontra számíthat. Ez azonban aligha tükrözi azt a kockázatot, amit egy ilyen mértékű gyorshajtás jelent. Egy esetleges baleset következményei ugyanis nem pénzben mérhetők. 

A rendőrség hangsúlyozza: a sebességhatárok nem önkényesek. 

Ilyen tempónál jelentősen csökken a reakcióidő és nő a fékút, ami könnyen vezethet súlyos következményekhez. A hatóságok ezért továbbra is rendszeresen tartanak ellenőrzéseket, hogy visszaszorítsák a hasonlóan veszélyes eseteket.

 

