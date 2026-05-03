Hétfőtől megint razziáznak az utakon a rendőrök – jó lesz vigyázni!

A magyar rendőrség ismét csatlakozott a Roadpol (Európai Közlekedésrendészeti Szervek) Truck & Bus elnevezésű európai akcióhoz, amelynek középpontjában a nehézgépjárművek és a buszok közúti ellenőrzése áll.

A rendőrök célja, hogy kiszűrjék a túlhajtott, túlterhelt vagy szabálytalanul közlekedő furgonokat, teherautókat, autóbuszokat

A hétfőtől kezdődő egy hetes (május 4–10. között) razzia során az ország teljes területén megállíthatják a teherautókat és az autóbuszokat, hogy a hatóságok átfogó képet kapjanak a közlekedésbiztonsági helyzetről és kiszűrjék a szabálytalanságokat. Az ellenőrzések során nem csupán a járművek műszaki állapotát vizsgálják, hanem kiemelt figyelmet kap a vezetési és pihenőidők betartása is – írja a police.hu.

A rendőrök a veszélyes áruk szállítására is figyelnek

A hatóságok arra törekednek, hogy kiszűrjék a túlhajtott, túlterhelt vagy szabálytalanul közlekedő járműveket, hiszen ezek fokozott baleseti kockázatot jelentenek a közutakon. Külön ellenőrzik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat is, amelyek megszegése komoly biztonsági kockázatot hordozhat. A Roadpol-ellenőrzések lényege az összehangolt európai fellépés: több országban párhuzamosan zajlanak hasonló akciók, így a hatóságok hatékonyabban tudják vizsgálni a nemzetközi fuvarozási útvonalakat és a közúti szállítási láncokat.