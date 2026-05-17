Hová tűnt a Rolls-Royce rendőrautó?

Luxus és bűnüldözés ritkán fér meg egymás mellett – ezt mindenki tudja. Miami Beachen azonban 2024 tavaszán mégis összehozták ezt egy Rolls‑Royce rendőrautóval – igaz, nem egészen úgy, ahogy elsőre tűnt.
Pár éve, 2024 májusában a floridai Miami Beach rendőrsége nagy feltűnést keltett, amikor bemutatott egy Rolls‑Royce Ghost rendőrautót. A közösségi médiában villámgyorsan terjedő videón a villogókkal felszerelt luxuslimuzin úgy festett, mintha bármelyik pillanatban üldözésbe kezdhetne – a valóság azonban jóval prózaibb volt.

A Rolls‑Royce Ghost rendőrautó csak látványos toborzóeszközként szolgált
Fotó: Miami Beach Police

A Miami Herald beszámolója szerint az autó valójában nem a rendőrség tulajdona volt, és a városnak egy centjébe sem került. A jármű egy helyi luxusautó‑kereskedő, a Braman Motors flottájából érkezett, amely a teljes projektet – az átalakítástól a fenntartásig – szponzorálta. A rendőrség csupán kölcsönbe kapta az autót, és csak akkor merülhetett volna fel költség, ha megsérül az autó. A cél sem a járőrözés volt: a Rolls‑Royce inkább látványos toborzóeszközként szolgált. A rendőrség vezetése szerint az egyre nehezebb létszámfeltöltést próbálták így kreatív módon segíteni, és felhívni magukra a figyelmet.

A rendőrségi Rolls‑Royce csak reklámfogás volt

A hatás azonban kettős lett. Miközben a kampány valóban hatalmas figyelmet generált, sokan túlzásnak és ízléstelennek tartották a luxusautó „bevetését”. A közösségi oldalakon sok kommentelő azt kérdezte: nem lenne fontosabb a pénzt – még ha nem is közpénz – a közösség valódi problémáira fordítani? Sokakban felmerült a kérdés, mi lett azóta a Rolls‑Royce-szal? A konstrukció eleve ideiglenes volt: az autó kölcsönjárműként működött, amelyet a rendőrség csak toborzási eseményekhez használhatott. 

A megállapodás értelmében a jármű végül visszakerül a tulajdonosához, így nem lett része tartósan a rendőrségi flottának.

A történet így inkább reklámfogásként írható le, mint valódi rendészeti újításként: egy villogókkal felszerelt Rolls‑Royce, amely néhány hónapra a figyelem középpontjába állította a miami rendőröket – majd ugyanilyen gyorsan visszatért oda, ahova való, a luxus világába.

 

