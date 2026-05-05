Ész nélkül előzgetett az ámokfutó, nem akárhogyan bántak el vele a rendőrök – videó

A rendőrök helikopterről követték a mit sem sejtő ámokfutót, közben végig rögzítették az eseményeket. A felvételek alapján a 41 éves férfi többször is tiltott helyen kezdett előzésbe, de nem csak ennyi volt a rovásán: a záróvonalat is rendszeresen átlépte, még olyan szakaszokon is, ahol gyalogátkelőhely volt.

Fentről mindent láttak a rendőrök:

A sofőrt tíz percig követték, ez alatt összesen négy tiltott előzést hajtott végre. Végül a közlekedési rendőrök félreállították, és megbírságolták a férfit.

A bírság átszámítva 330 ezer forint volt, emellett a sofőr jogosítványát 240 napra bevonták. A rendőrség azt ígéri, mostantól hasonló szigorral lépnek majd fel a szabálytalankodókkal szemben.