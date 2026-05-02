Kihívták a rendőröket egy körforgalomhoz, olyat láttak, amit még soha – videó

Egy motoros elhatározta, hogy megdönti a körforgalomban megtett körök számának nem hivatalos rekordját. Az ilyen, elsőre értelmetlennek tűnő teljesítmények nem ritkák – sokan próbálnak így bekerülni a rekordok közé, még ha ezek nem is mindig szerepelnek a Guinness-listákon. Végül a rendőrök tettek rendet.

A jelenlegi csúcsot egy YouTube-on ismert tartalomkészítőhöz kötik, aki körülbelül 1200 kört tett meg egy körforgalomban. Bár ezt hivatalosan nem hitelesítették, a rendelkezésre álló felvételek alapján a próbálkozó ezt tekintette megdöntendő csúcsnak.

A rendőrök is röhögtek:

Ehhez egy, a németországi Freiburg közelében található ipari terület körforgalmát választotta helyszínül, abban bízva, hogy ott nem zavarja a forgalmat. Felkészült: megtankolta a motorját, feltöltötte a fedélzeti kamera akkumulátorát, és gyakorlatilag csak az volt a kérdés, mi adja fel előbb – ő maga, az üzemanyag vagy a kamera.

A kísérlet végül nem ért a tervezett módon véget. Bár az ötlet alapvetően nem tűnt veszélyesnek, a hatóságok közbeléptek, mielőtt elérhette volna célját. Bírságot végül nem szabtak ki, megúszta figyelmeztetéssel.