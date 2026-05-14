Guinness-rekordot is dönthetnénk, annyi a gyorshajtó Budapesten

A fővárosban működő fix sebességmérő dobozok – a köznyelvben traffiboxok – áprilisban is folyamatosan dolgoztak, s a rendőrségi adatok szerint a hónap során több mint 1500 gyorshajtót fényképeztek le, ami jól mutatja: a forgalom lassítása és a szabályok betartatása továbbra is komoly kihívás Budapesten.

A rendőrségi traffiboxok adatai sokkolóak voltak áprilisban, rengeteg a gyorshajtó Budapesten

A rögzített esetek között nemcsak kisebb mértékű sebességtúllépések szerepeltek, hanem olyanok is, amelyek már bőven a súlyos szabálysértési kategóriába esnek. A legkirívóbb példák egyike egy belvárosi útszakaszon történt: az Andrássy úton 50 helyett 115 km/órával száguldozott egy autós, amiért 210 ezer forint közigazgatási bírság járt. Egy másik „raliversenyző” a III. kerületben; a Batthyány úton a 70 km/óra megengedett sebességnél 133 km/órával repesztett, amiért 140 ezer forint pénzbüntetést kapott – írja a police.hu.

Nem a büntetés a rendőrség célja

A rendőrségi közlés szerint a rendszer célja nem a büntetések halmozása, hanem a közlekedésbiztonság javítása. A gyorshajtás ugyanis továbbra is az egyik leggyakoribb baleseti ok, különösen városi környezetben, ahol a gyalogosok, biciklisek és autósok forgalma sűrűn keveredik.

Az áprilisi adatok nemcsak egy havi mérleget jelentenek, hanem visszatérő problémára is rámutatnak: a szabályok ismerete önmagában nem garantálja azok betartását.

A traffiboxok számai alapján, a fővárosi gyorshajtók Guinness-rekordot is dönthetnének, annyira imádják a sebességet és nem veszik figyelembe a közlekedés szabályait.

Az Origo a minap április legdurvább autós baleseteiről közölt videóösszeállítást. A felvételek jól szemléltetik, mennyi őrült autós közlekedik közöttünk a hétköznapi forgalomban.