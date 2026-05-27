Részeg sofőr hagyta cserben áldozatát - otthon kapták el a rendőrök!

Az 53-as főúton, Tompa külterületén haladt ez az autós, kocsijával utánfutót húzott. Egy balra ívelő kanyarban azonban le kellett térnie a padkára, szemből ugyanis átjött az ő sávjába a figyelmetlen autós. Az ütközés kivédése megtörtént, de az autó az utánfutóval együtt az árokba borult - adta hírül a baon.hu portál.

Nem volt ismeretlen a sofőr

Az esetet a kocsi fedélzeti kamerája rögzítette, röviddel később pedig a határrendészet egyik szabadnapos beosztottja is jelezte, hogy őt is kis híján letarolta a hölgy. A rendőrök hamarosan már odahaza keresték fel, előállították és eljárást indítottak ellene. A meggondolatlan sofőrnek az ittas vezetés és a közúti veszélyeztetés mellett alighanem a cserbenhagyás miatt is felelnie kell. A balesetben senki sem sérült meg.