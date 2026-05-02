Ez lenne az orosz Tesla-alternatíva? – brutális, szögletes és elektromos az F200

A legújabb orosz fejlesztés, a Russo-Balt F200 elektromos furgon úgy néz ki, mintha a Tesla Cybertruckból kiindulva valaki ráhúzott volna egy dobozos karosszériát.

A Russo-Balt F200 dizájnja nagyon emlékeztet a Tesla Cybertruckére

A teljes jármű rozsdamentes acélból készül, festés nélkül, éles vonalakkal, lapos felületekkel és szinte ipari brutalizmussal – pontosan azzal a stílussal, amely a Tesla pickupját is híressé és megosztóvá tette. A dizájn nem is titkolja az inspirációt: a teljes szélességű LED-fénysávok, a szögletes üvegezés és a masszív, páncélszerű karosszéria mind a Cybertruck hangulatát idézik. A különbség csak annyi, hogy míg a Tesla platósa inkább showpiece, addig a F200-at munkára szánják: áruszállításra és ipari használatra tervezték – írja a Yanko Design.

A teherautó műszaki adatai sem szerények. Az orosz furgont 200 lóerős villanymotor hajtja, a 115 kWh-s akkumulátor pedig nagyjából 400 kilométeres hatótávot ígér.

A jármű közel 6 méter hosszú, és akár 1 tonna rakományt is elbír, miközben meglepően modern extrákat is kapott, például 360 fokos kamerarendszert és fejlett klímát.

A legkülönösebb rész mégis a karosszéria: a gyártó 100 éves korrózióállósági garanciát vállal a rozsdamentes acélszerkezetre – ami inkább hangzik örök életű ipari kísérletnek, mint hagyományos járműgaranciának.

A Russo-Balt F200 orosz haszonjármű

A Russo-Balt F200 így egyszerre futurisztikus és nyers: egy olyan jármű, amely mintha a Tesla Cybertruck haszonjármű-verziója lenne. A különbség az, hogy itt nem státuszszimbólumról, hanem kemény munkára szánt elektromos furgonról van szó – de a külseje miatt mégis mindenki a Tesla legendás pickupjára asszociál.

A Russo-Balt F200 orosz haszonjármű

Az Origo a napokban arról írt, hogy Teslából már több van Magyarországon, mint Ladából. Pedig az egypártrendszerben, sőt még a rendszerváltás környékén is a Zsiguli nem egyszerűen autó volt Magyarországon, hanem fogalom, amelyből szinte minden utcában állt egy.