15 évvel a csőd után eladják a Saab gyár utolsó autóit

Meglehetősen hosszú haláltusája volt a 2010-es évek elején a svéd Saab autógyárnak, hiszen miután csődbe ment, megjelent egy kínai befektető, aki aztán pár évvel később szintén csődbe ment. Még ekkor is felbukkantak olyan érdeklődők, akik a kifejlesztett technológiákat akarták megvenni, de végül felszámolták a trollhättani gyárat, amelynek a helyén ipari parkot hoztak létre – ahol a brit AC megrendelésére gyártanak Cobrákat. De csak most ér véget hivatalosan a Saab autógyár vergődése azzal, hogy a felszámolók értékesítik az utolsó vagyontárgyakat, a fejlesztéshez használt prototípusokat.

Trollhättanban adják majd át az utolsó gyári tulajdonban volt Saab-okat a vevőknek

A Klaravik aukciós ház szervezi a prototípusok értékesítését, amelyekkel kapcsolatban azt kell tudni, hogy azok nem helyezhetőek forgalomba. Noha már 15 éves darabokról van szó, a 9-3 karosszériára épített autók között hatótávnövelős-elektromos és önvezető autó is található – utóbbi persze még a tetején hordja a kezdetleges érzékelőit –, illetve akad négy kerékagy-motoros akkumulátoros-elektromos példány is.

Május 21-től lehet a Klaravik weboldalán licitálni az autókra, amelyek átadására május 30-án kerül sor. Utóbbi eseményt az egykori Saab autógyár telephelyén tartják meg, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak, akik saját maguk szeretnék megnézni, az utolsó gyári Saab-ok távozását Trollättanből.

