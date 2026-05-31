Vajon mi is kapunk a 2,5 millió forintos olcsó Skodából?

Már több mint két éve bemutatták a Skoda Kylaqot, amelyet kifejezetten India számára fejlesztettek ki. A napokban azonban egyre több hír jelent meg arról, hogy akár nálunk, Európában is forgalmazhatják a nagyon olcsó kis crossovert. Miközben Európában már egy kisebb városi autó ára is könnyedén 7-8 millió forint fölé szaladhat az extrákkal, addig Indiában a Skoda Kylaq átszámítva alig kerül 2,5-3 millió forintba. A világ legnépesebb országának az autópiaca sokkal árérzékenyebb, mint Európáé.

Az alig négy méter hosszú, mégis egész tágas SUV-t 1,0 literes turbós benzinmotor hajtja, s választható kézi vagy automata váltóval. A legnagyobb szenzáció azonban az ára. Az alapmodell indulóára nagyjából 3,1 millió forint körül van. Egyes számítások szerint a legfapadosabb kivitel pedig akár 2,5 millió körüli árszintre is leszorítható lenne támogatásokkal és helyi adózással kalkulálva – írja az Automotive News.

Csakhogy ez nem jelenti azt, hogy Európában is ennyiért lehetne megvenni. Sőt, szinte biztosan nem. Az indiai piacra gyártott modellek sok esetben egyszerűbb biztonsági rendszereket, olcsóbb anyagokat és lazább előírásokra szabott technikát használnak. Egy európai homologizáció komoly átalakításokat követelne, ami azonnal megdobná az árat. Tehát aligha lenne ténylegesen ennyi az ára, mire ideérne Magyarországra.

De talán mégsem kell lemondanunk róla. A cseh székhelyű autómárka első embere, Klaus Zellmer ezt nyilatkozta a Kylaqról:

Akad néhány lehetőség, amit jelenleg mérlegelünk. A legolcsóbb itteni modellünk, a Fabia és a Kylaq ára között jelentős a különbség. Vizsgáljuk, hogyan lehetne és érné meg importálni.”



Nem vitás, lenne kereslet itthon is ez ilyen olcsó új autóra, mint a Skoda Kylaq. A kérdés már csak az, hogy a gyártó akar-e ilyen autót Európába hozni – vagy a Kylaq örökre megmarad az indiai utak különlegességének.