Sokkoló, mi mindent dobunk el az autópálya mentén – mutatjuk!

Elszomorító, hogy sokan úgy gondolják, az autópálya a gyorsabb haladáson túl szemétlerakásra is tökéletesen megfelelő hely.

Az M1-es autópálya üzemeltetője tavaly 710 tonna nem veszélyes hulladékot gyűjtött össze

Fotó: MKIF Zrt.

Az Origo is beszámolt arról, hogy tavaly, 2025-ben több mint 2300 tonna hulladékot szedtek össze az autópályák és pihenőhelyek környékén az üzemeltetők – ez nagyjából 2000 személyautó tömegének felel meg, ami döbbenetes szám. A számok mögött azonban nemcsak hétköznapi dolgok vannak, mint a menet közben kidobott műanyag palackok, elhajított zacskók, cigarettacsikkek. Utánajártunk, és kiderült, a hulladék túlnyomó része kommunális szemét, de rendszeresen kerülnek elő gumiabroncsok és egyéb lomok is.

Ágyat is találtak már az autópálya mellett

A két legforgalmasabb autópálya, az M1-es és az M5-ös mentén elképesztő dolgokat dobáltak, hagytak el. Az M1-est üzemeltető MKIF Zrt. tavaly közel 710 tonna nem veszélyes hulladékot gyűjtött össze az autópályán és közvetlen környezetében.

A leggyakoribb a kommunális hulladék volt, amelyből több mint 575 tonnát dobtunk el, de 36,3 tonna lomhulladékot, és 24,5 tonna autógumit is ott hagytunk a sztráda mellett.

Ez is elszomorító, de ami még ennél is megdöbbentőbb, hogy 4,6 tonna illegális lerakásból származó hulladékok is összeszedtek az MKIF munkatársai. A teljesség igénye nélkül: találtak már kanapét, ágyat, hűtőt, létrát, sőt még elhagyott, de működő képes autót is.

Szemét szemét hátán az autósztrádáink mellett

Fotó: MKIF Zrt.

Az M5-ös autópályáról 2025-ben összesen 511 900 kg szemetet szállítottak el. Az üzemeltetői visszajelzések alapján extrém, kirívó vagy döbbenetes hulladékot nem találtak. Az AKA Zrt.-től kapott információ szerint időnként előfordul ugyan illegális hulladéklerakás a pihenőhelyeken, azonban ezek jellemzően nem az utasforgalomtól származnak.

A helyzet nemcsak környezetvédelmi szempontból aggasztó. Az úttestre kerülő tárgyak komoly balesetveszélyt jelentenek, a felhalmozódó hulladék pedig hosszú távon is károsítja a környezetet.