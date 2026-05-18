Egy titkos szuperautó jelent meg Trump konvojában - ilyet még nem láttunk

Az ukrán háború alapvetően alakította át a harcmezőket, amelynek folyományaként óriásit lépett előre a drónos hadviselés. Valószínűleg erre jelent reakciót az amerikai elnök legutóbbi pekingi útján a konvojában megjelent furcsa, púpos SUV, amelynek a létezését ugyan nem tagadta le a Secret Service, de azt már nem akarták megerősíteni, hogy hozzájuk tartozik-e a furcsa jármű.

Furcsa, púpos SUV jelent meg az amerikai elnök konvojában

Az elektronikus hadviselés lehet a feladata a púpos SUV-nak – amit nem erősítettek meg

Szakértők szerint a drónos támadások ellen védekező elektronikus hadviseléshez szükséges berendezések rejtőznek a nagy méretű tetődoboz alatt, tehát olyan érzékelők és jeladók, amelyek szükség esetén minden frekvencián képesek zavarni a repülő eszközöket, tehát a GPS/Glonassz koordinátát és bármilyen irányításra használt jelet is eltérítenek. Ez egy újabb védelmi réteget jelent az elnöki autó fizikai páncélozásán felül.

