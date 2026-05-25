Változásra vágyott: 700 000 km után szívómotorosból turbós Suzuki Vitarába ült át az ügyfél

Nekünk itt Magyarországon nem kell ódákat zengeni az 1,6-os szívómotorral szerelt Suzuki Vitara megbízhatóságáról, de az mégis kiemelkedő dolog, hogy egy példány különösebb probléma nélkül több mint 700 000 km-t ment. Még 2017-ben vásárolta az ügyfél új autóját a Hilton Suzuki Bedford márkakereskedésben közepes SZ-T felszereltséggel (Nagy-Britanniában ez a GL+ megfelelője). Nem csak a hétköznapi feladatokat látta el az autó, de azzal rendszeresen mentek hosszú európai körutakra is, így 9 év alatt 436 583 mérföldet, azaz 702 462 km-t tettek meg.

Több erőre vágyott, turbómotoros Vitarába ült át a 9 év alatt több mint 700 000 km-t autózó Suzuki-ügyfél

Féltengely-gumiharang volt az egyetlen, karbantartáson felüli hiba az esztergomi Suzukin

Ahogy pörögtek a kilométerek, évente többször is a Suzuki márkakereskedésben tartották karban az autót, amely a több mint 700 000 km-es futásteljesítmény ellenére még mindig nem fogyaszt olajat, a váltója és kipufogórendszere is gyári. Ez idő alatt egyébként 15 garnitúra abroncsot koptatott el az autó, a rutin-munkákon felül pedig egy féltengely-gumiharangot kellett cserélni.

Noha az ügyfél elégedett az autójával, azt most mégis beszámíttatta egy másik autóba, a Hilton Suzuki Bedford kereskedés kínálatából most egy 2024-es használt, lágyhibrid Vitarába ült át, a következő években abba pörgeti majd a kilométereket.



