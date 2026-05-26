Szembemennek Brüsszel akaratával – ennek rossz vége lehet

Miközben Brüsszel évek óta kizárólagos elektromos átállást sürget az autóiparban, a Stellantis most látványosan más irányba fordul: az autóóriás egyszerre fejleszt villanyautót, hibridet és hagyományos benzinest, mert szerintük nem az ideológia, hanem a vásárlók döntik el, mire van szükség. A Stellantis új stratégiája nemcsak az európai autóipar jövőjéről szól, hanem arról is, hogy a kontinens legnagyobb gyártói kezdik nyíltan megkérdőjelezni a brüsszeli zöld dogmákat.
A Stellantis új vezérigazgatója, Antonio Filosa nagyszabású FaSTLAne 2030 programmal indítaná újra a konszernt. A terv egyszerre gigantikus és provokatív: 60 milliárd eurós beruházás, több mint 60 új modell, és ami talán a legfontosabb, tudatos szakítás azzal az elképzeléssel, hogy az autózás jövője kizárólag elektromos lehet. A vállalat ugyanis nem egyetlen technológiára tesz fel mindent, hanem párhuzamosan fejleszt tisztán elektromos, plug-in hibrid, klasszikus hibrid és belső égésű modelleket is.

Peugeot cars are seen parked outside the Stellantis multinational car manufacturer's plant in Poissy, west of Paris, on April 15, 2026. Automaker Stellantis will cease automobile production at its historic Poissy plant (Yvelines) after 2028. The site will be converted into a parts manufacturing and vehicle dismantling center, retaining 1,000 of the current 2,000 jobs, the group announced on April 16, 2026.
Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

A 14 tagú márkaportfólió nem egyenlően részesül a beruházási összegből, 70 százalékét ugyanis a Jeep, a Fiat, a Peugeot és a Ram kapja, valamint a Pro One nevű, haszonjárműveket gyártó globális üzletág – írja a Világgazdaság.

Komoly döntést hozott a Stellantis

A Stellantis 14 márkából álló portfóliójának átértelmezése, a hangsúlyok meghatározása is napirenden van. Ahogy azt az Origo is megírta, a Maseratit megvenné a kínai BYD, de a Stellantis bejelentette, hogy nem adja el. A DS és a Lancia sorsa is függőben volt, most az a döntés született, hogy előbbi a Citroën, utóbbi a Fiat felügyelete alatt marad, speciális márkaként.

Ezen a légifelvételen a Párizstól nyugatra fekvő Poissy-ban található Stellantis autógyár telephelyén parkoló gépkocsik láthatók
Fotó: BENOIT DUCROCQ / AFP

Amúgy a Stellantis megközelítése látványosan szembemegy az Európai Unió politikai irányvonalával, amely egyre agresszívebben szorítaná ki a hagyományos robbanómotorokat. Az autóipari cég azonban úgy látja: a piac ennél jóval árnyaltabb. Az amerikai és európai vásárlók jelentős része továbbra sem akar vagy nem tud teljesen elektromos autóra váltani, miközben az infrastruktúra is sok helyen hiányos. A Stellantis döntése mögött valójában egy kemény iparági felismerés áll: az európai autógyártók már nem engedhetik meg maguknak, hogy politikai jelszavak alapján működjenek. A kínai konkurencia előretörése, a gyenge kereslet és a brutális fejlesztési költségek arra kényszerítik a gyártókat, hogy visszatérjenek a józan üzleti logikához. És ebben az új világban úgy tűnik, Brüsszel narratívája már nem szentírás.

 

