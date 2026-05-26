Szembemennek Brüsszel akaratával – ennek rossz vége lehet

A Stellantis új vezérigazgatója, Antonio Filosa nagyszabású FaSTLAne 2030 programmal indítaná újra a konszernt. A terv egyszerre gigantikus és provokatív: 60 milliárd eurós beruházás, több mint 60 új modell, és ami talán a legfontosabb, tudatos szakítás azzal az elképzeléssel, hogy az autózás jövője kizárólag elektromos lehet. A vállalat ugyanis nem egyetlen technológiára tesz fel mindent, hanem párhuzamosan fejleszt tisztán elektromos, plug-in hibrid, klasszikus hibrid és belső égésű modelleket is.

A 14 tagú márkaportfólió nem egyenlően részesül a beruházási összegből, 70 százalékét ugyanis a Jeep, a Fiat, a Peugeot és a Ram kapja, valamint a Pro One nevű, haszonjárműveket gyártó globális üzletág – írja a Világgazdaság.

A Stellantis 14 márkából álló portfóliójának átértelmezése, a hangsúlyok meghatározása is napirenden van. Ahogy azt az Origo is megírta, a Maseratit megvenné a kínai BYD, de a Stellantis bejelentette, hogy nem adja el. A DS és a Lancia sorsa is függőben volt, most az a döntés született, hogy előbbi a Citroën, utóbbi a Fiat felügyelete alatt marad, speciális márkaként.

Amúgy a Stellantis megközelítése látványosan szembemegy az Európai Unió politikai irányvonalával, amely egyre agresszívebben szorítaná ki a hagyományos robbanómotorokat. Az autóipari cég azonban úgy látja: a piac ennél jóval árnyaltabb. Az amerikai és európai vásárlók jelentős része továbbra sem akar vagy nem tud teljesen elektromos autóra váltani, miközben az infrastruktúra is sok helyen hiányos. A Stellantis döntése mögött valójában egy kemény iparági felismerés áll: az európai autógyártók már nem engedhetik meg maguknak, hogy politikai jelszavak alapján működjenek. A kínai konkurencia előretörése, a gyenge kereslet és a brutális fejlesztési költségek arra kényszerítik a gyártókat, hogy visszatérjenek a józan üzleti logikához. És ebben az új világban úgy tűnik, Brüsszel narratívája már nem szentírás.